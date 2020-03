Coronavirus: Funding Circle Kredit zur Überbrückung finanzieller Engpässe

Das Corona-Virus hat in Deutschland die Wirtschaft fest im Griff. Unternehmen schränken die Produktion ein, Messen und Veranstaltungen werden abgesagt. Wegen Lieferengpässen aus China sind neben dem Tourismus viele weitere Branchen betroffen. Die Corona-Krise trifft fast alle Sektoren. Die Wirtschaft steht vor einer riesigen Herausforderung. Da Zukunftsprognosen sehr schwierig sind, ist die allgemeine Verunsicherung sehr gross.

Sinkende Nachfrage, Produktionsstillegungen, Entlassungen und Konkurse – die Coronakrise trifft die Ökonomie sämtlicher Kontinente. Eine neue Weltwirtschafts- und Finanzkrise bahnt sich an.

Viele Kleinfirmen, Selbständige und Gewerbetreibende leiden unter den Coronavirus-Auswirkungen und sind mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert. Kurzfristige und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind gefragter denn je.

Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Funding Circle bietet schnelle Kreditlösung bei finanziellen Engpässen!

Beispiel: Coronavirus-Krise! Völlig unerwartet und unvermittelt. Es gibt Situationen im Geschäftsleben, in denen trotz solidem Geschäftsgang und sorgfältigster Planung sofort Geld benötigt wird. Dabei handelt es sich um Ereignisse, in denen kurzfristig ein Betrag fällig wird, der nicht aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden kann.

Funding Circle bietet als Kreditmarktplatz mit dem Fokus auf Kredite für Selbständige und Firmenkredite eine echte Kredit-Alternative zur Bank. Kreditsuchende profitieren bei Funding Circle von der innovativen Kreditanalyse und einem schnellen und effizienten Prozess, der eine Kreditzusage innerhalb weniger Tage möglich macht. Die digitale Plattform dient dabei auch zum Einsammeln der Kreditsumme von vielen Anlegern und der Abwicklung der Zahlungsströme an die Kreditgeber, die monatlich ihre Rendite überwiesen bekommen.

Funding Circle ersetzt damit die Bank als Intermediär aus dem Prozess der Kreditvergabe und bietet damit eine innovative und verlässliche Alternative zum gewohnten Firmenkredit von der Hausbank an.

Unkomplizierte Kredite bis 250.000 Euro mit Angebot in 24 Stunden!

Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende und Firmen können über Funding Circle schnell und unbürokratisch ein Darlehen zwischen 10.000 Euro und 250.000 Euro mit individuellen Laufzeiten aufnehmen. Funding Circle zeichnet sich aus durch faire Konditionen, eine schnelle und unkomplizierte und flexible Abwicklung des Kreditangebotes, das dem Antragsteller innert 24 Stunden vorliegt.

Funding Circle bietet Kredite für nahezu alle Unternehmensformen. Für nicht im Handelsregister eingetragene Einzelfirmen gelten folgende Einschränkung: Diese Firmen müssen nach HGB bilanzieren (Jahresabschluss mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz), eine Einnahmenüberschussrechnung ist nicht ausreichend.