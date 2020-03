Coronavirus: KMU-Ratgeber zur Überbrückung finanzieller Engpässe

Das Corona-Virus hat in Deutschland bereits heute breite Teile der Wirtschaft fest im Griff. Unternehmen schränken die Produktion ein, Messen und Veranstaltungen werden abgesagt. Wegen Lieferengpässen aus China sind neben dem Tourismus viele weitere Branchen betroffen. Da Zukunftsprognosen sehr schwierig sind, ist die Verunsicherung sehr gross.

Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbständige und Gewerbetreibende leiden unter den Coronavirus-Auswirkungen und sind mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert. Kurzfristige und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind gefragter denn je.

Unbürokratische Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Im Gegensatz zum langfristigen Kredit für Kleinunternehmen, Selbständige und Gewerbetreibende gelten beim kurzfristigen Firmenkredit andere Prioritäten: So hat hier die unbürokratische, schnelle Kreditentscheidung und hohe Flexibilität bei der Kredittilgung bzw. vorzeitige Kreditrückzahlung höhere Priorität als der Kreditzins. Daraus ergibt sich beim Überbrückungskredit eine etwas andere Reihenfolge in der Kredit-Rangliste als bei der Firmenkredit-Rangliste für Kleinunternehmen und Selbständige.

Das KMU-KREDIT Team recherchiert jeden Monat bereits bestehende und neu angebotene Überbrückungskredite für Kleinunternehmen, Selbständige und Gewerbetreibende im Internet. Die Resultate der Recherche werden monatlich in der Überbrückungskredit-Rangliste veröffentlicht. Kreditsuchende erhalten damit aktuelle und zuverlässige Informationen über die Zinskonditionen, Kundenfreundlichkeit der Online-Kreditanbieter.