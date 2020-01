Coronavirus – Wichtige Handlungsempfehlungen für Geschäftsreisende und Unternehmen

Die Meldungen zu dem in China grassierenden Coronavirus verunsichern weltweit. Nicht nur die lokalen Behörden sind beunruhigt ? auch die Weltgesundheitsorganisation WHO berät bereits über mögliche Maßnahmen. Auch wenn der Virus bisher vornehmlich China betrifft, sind deutsche Unternehmen bereits alarmiert:

Viele deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich auf Geschäftsreise oder als Expats in China und wenden sich nun hilfesuchend an ihre Unternehmen in Deutschland.

Die Result Group GmbH gibt als international tätiger Krisenmanagement-Dienstleister aus diesem Anlass einige grundsätzliche Handlungsempfehlungen für betroffene Unternehmen heraus:

1. Sorgen Sie für durchgängige Erreichbarkeit

Die Lage in China ist derzeit volatil und von schnellen und Änderungen der Rahmenbedingungen geprägt. Vor Ort befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können unvorhergesehen mit massiven Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit konfrontiert sein. Aus Gründen der Fürsorge sollten Sie jederzeit erreichbar sein und die Fragen der betroffenen Firmenangehörigen beantworten können.

2. Informieren Sie Ihr Personal

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eventuell verunsichert und besorgt. Sorgen Sie frühzeitig für klare und hilfreiche Kommunikation innerhalb Ihres Unternehmens um Gerüchten Vorschub zu leisten und dem vor Ort befindlichen Personal zu signalisieren, dass Sie vorbereitet sind. Geben Sie Handlungsempfehlungen für die Reisenden heraus: Welche Schutzmaßnahmen sind effizient? Wie sollte man sich unterwegs verhalten? Was sollen Unternehmensangehörige im Falle einer Erkrankung tun?

3. Aktivieren Sie Ihr Reisemanagement

Planen Sie jetzt bereits für den Fall einer Lageverschlechterung vor. Wie können Sie Ihre Entsandten kurzfristig und kostengünstig zurück in die Heimat holen? Welche Koordination mit den chinesischen Behörden kann schon im Vorfeld durchgeführt werden? Wann und für welchen Zeitraum können oder wollen Sie laufende Projekte unterbrechen?

4. Bereiten Sie Ihren Krisenstab vor

Überprüfen Sie Erreichbarkeiten, weisen Sie auf die Volatilität der Lage hin und ziehen Sie Urlaubssperren für Schlüsselpersonal in Betracht, um zeitnah und kompetent reagieren zu können, falls die Lage sich verschlechtern sollte.



Die Result Group ist eines der international führenden Beratungsunternehmen für globales Risiko- und Krisenmanagement. Unsere Experten beraten multinationale Unternehmen, staatliche Institutionen sowie exponierte Privatpersonen bei der Abwehr von kriminellen Angriffen – 24/7, weltweit.

Unsere ganzheitlichen Sicherheitslösungen umfassen insbesondere die Beratung bei Sicherheits-, Notfall- und Evakuierungskonzepten.