Corporate Streaming Days 2: Content Edition ? Zwei-Tages-Seminar kreatives Storytelling für Digital-Events

Insbesondere Digital-Events bedürfen ? mehr noch als vergleichbare Live-Formate ? eines kreativen und spannenden Storytellings. Denn die nächste Ablenkung ist nur einen Klick entfernt. EVENT PARTNER, das führende B2B-Medium für Live-Communication, qualifiziert mit dem Zwei-Tages-Seminar ?Corporate Streaming Days 2: Content Edition? am 14. und 15. April 2021 alle Marketers und Eventverantwortlichen, eine fesselnde Dramaturgie für ihr nächstes Digital-Event zu entwickeln.

Wie schon bei den thematisch eher technisch angelegten Corporate Streaming Days Ende Februar wartet jetzt die ?Content Edition? wieder mit dem Who-is-Who der Live-Kommunikationsbranche auf, um die Teilnehmenden hinsichtlich der Konzeptionierung von Digital-Events zu schulen. Schließlich leben Streaming-Events von der kompakten und zielgerichteten Vermittlung von Inhalten, die Spannungskurve muss ganz besonders sorgfältig ausgearbeitet werden. EVENT PARTNER, das führende B2B-Medium für Live Communication, hat daher für den 14. und 15. April u.a. folgende Expert:innen verpflichtet: Eventregisseur Chris Cuhls, Storytelling-Expertin und Agenturchefin Petra Lammers (onliveline), Creative Producerin Konstanze Agatz, Moderator und Coach Cristián Gálvez, Tech Bloggerin Katrin Taepke, Creative Directorin Melanie Piorek (Vok Dams), Konferenzdolmetscher Klaus Ziegler, trendhouse event marketing, Joke Event, insglück uvm.

Das Zwei-Tages-Seminar geht der Frage nach, wie man Digital-Events, egal ob Konferenz, Team-Event, Schulung oder Product Launch, konzeptionell spannend aufzieht, damit die Message auch bei der Audience ankommt. In Slots zu Storytelling und Strategic Thinking wird gezeigt, wie sich Veranstalter der eigenen Idee kreativ nähern können. Daneben werden digitale Engagement Tools vorgestellt. Ergänzt durch Sessions zum Monitoring des Eventerfolgs, Motion Graphics, Barrierefreiheit und Omni-Channel-Marketing. In vielfältigen Best Practice Cases zu verschiedenen Eventformaten können die Seminarteilnehmenden schlussendlich von den Besten lernen.

?Großes Kino, vielen Dank!? lobte Daniela Beyer, Medizinische Hochschule Hannover, das erste digitale Education-Event Ende Februar. ?Es war ein Feuerwerk an Infos, Praxis, Tipps und guten Ideen,? pflichtet Jonathan Petzold, Programm Manager bei der Körber-Stiftung, bei. ?Gute und kompetente Referenten sowie ein guter Moderator, der das souverän gemacht hat,? so empfand Andrea Schade, Marketing Eventmanagement bei LeasePlan, die Corporate Streaming Days Erstausgabe. Und Mareike Langenhahn, BAFzA, ergänzt: ?Es war ein abwechslungsreiches Programm, aus welchem man bzw. ich definitiv viel mitnehmen konnte. ? Großen Dank an alle Beteiligten für die gelungene Veranstaltung!?

Seien Sie dabei und lassen Sie sich ebenfalls inspirieren! Das zweitägige digitale Seminarpaket der Corporate Streaming Days 2: Content Edition kostet 229 Euro zzgl. MwSt. Alle Sessions sind zwei Wochen lang on demand abrufbar, ergänzt durch viele praktische Handouts und Checklisten und ein Teilnahmezertifikat auf Wunsch.

Mit der Seminarreihe angesprochen werden vom/von der Marketingleiter:in über den/die Geschäftsführer:in und Product Manager:in alle diejenigen, die ein eigenes Online-Event planen (müssen). Ziel ist es, dass jeder Teilnehmende anschließend spannende Dramaturgien für Digital-Events selbst entwerfen bzw. für größere Projekte unterstützende Dienstleister passgenau briefen kann.

Corporate Streaming Days 2: Content Edition ? kreatives Storytelling für Digital-Events

Auf einen Blick:

Corporate Streaming Days 2: Content Edition

Zwei Tage Seminare und Q&A ?? kreatives Storytelling für Digital-Events

14.-15. April 2021, ca. 10-16:30 Uhr

Ort: Everywhere ? digitale Workshopreihe

Teilnahmezertifikat auf Wunsch ausstellbar

Kosten: 229 Euro zzgl. MwSt.

Azubi-/Student:innen-Ticket: 149 Euro zzgl. MwSt.

Tickets: www.leatcon.com/tickets