Cortado MDM integriert mobile Geräte mit Kaseya VSA

Der MDM-Experte (Mobile Device Management) Cortado Mobile Solutions und Kaseya, der führende Anbieter von IT- und Sicherheitsmanagement-Lösungen für Managed Service Provider (MSPs) und kleine bis mittelständische Unternehmen (SMBs), haben gemeinsam eine Integration entwickelt, die MDM in Kaseya VSA ermöglicht. Diese neue Funktion ermöglicht es Kaseya-Kunden, die benötigten mobilen Geräte und Apps ganz einfach über ihre Kaseya-Konsole zu verwalten.

Kaseya VSA, eine führende Remote-Monitoring- und -Management (RMM)-Lösung, ist das branchenweit einzige einheitliche RMM, das das gesamte Gerätemanagement in einem einzigen Produkt zusammenfasst und es MSPs ermöglicht, das gesamte Universum ihrer IT-Infrastruktur von einem einzigen skalierbaren Tool aus zu verwalten. Mit der Integration von Cortado MDM können nun auch mobile Geräte über Kaseya VSA administriert werden.

„Unser offenes Ökosystem ermöglicht es uns, mit Best-of-Breed-Technologien wie Cortado MDM zu kooperieren, damit unsere Kunden die Tools haben, die sie für ihren Erfolg benötigen“, sagt Mike Puglia, Chief Strategy Officer bei Kaseya. „Diese Integration bietet eine einfache, schnelle und sichere Möglichkeit für MSPs und KMUs, mobile Geräte innerhalb von Kaseya VSA zu verwalten.“

„Wir freuen uns, dass wir durch unsere Partnerschaft nun noch besser als bisher die wichtige Zielgruppe der Service Provider erreichen“, sagt Benjamin Schüler, CTO von Cortado Mobile Solutions. „Gleichzeitig ist dies auch ein wichtiger Schritt zur weiteren Internationalisierung unserer Marktpräsenz.“

Über Kaseya

Kaseya? ist der führende Anbieter von Lösungen für IT- und Security-Management für Managed Service Provider (MSP) und kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU). Durch seine offene Plattform und seinen kundenorientierten Ansatz liefert Kaseya erstklassige Technologien, mit denen Unternehmen ihre IT effizient verwalten, sichern und Backups erstellen können. Kaseya IT Complete ist die umfassendste, integrierte IT-Management-Plattform, die aus branchenführenden Lösungen von Kaseya, Unitrends, RapidFire Tools, Spanning Cloud Apps, IT Glue, ID Agent, Graphus, RocketCyber und TruMethods besteht. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, die gesamte IT zentral zu steuern, Remote- und verteilte Umgebungen einfach zu verwalten, Backups und Disaster Recovery zu vereinfachen, sich vor Cybersecurity-Angriffen zu schützen, Compliance und Netzwerkressourcen effektiv zu verwalten, die IT-Dokumentation zu rationalisieren und alle IT-Managementfunktionen zu automatisieren. Kaseya hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida, ist in Privatbesitz und in über 20 Ländern vertreten. Weitere Informationen auf der Webseite: www.kaseya.com

