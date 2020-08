COSMO CONSULT kooperiert mit Portal Systems beim Qualitätsmanagement für die Life Science Branche

Die COSMO CONSULT-Gruppe, einer der weltweit führenden Microsoft Dynamics-Partner, intensiviert die Kooperationmit dem auf Microsoft SharePoint und Microsoft Office 365 spezialisierten Enterprise Content Management (ECM)-Hersteller Portal Systems AG. Als Premium-Partner von Portal Systems hat sich COSMO CONSULT das Ziel gesetzt, das eigene Produktportfolio im Life Science-Bereich um branchenspezifische Qualitätsmanagement-Lösungen zu ergänzen. Dabei setzt COSMO CONSULT auf die in Office 365 integrierte Shareflex ECM Online Plattform des Produktherstellers Portal Systems AG.

Unternehmen der Life Science-Branche sind gesetzlich verpflichtet, die Qualität Ihrer Produkte jederzeit nachzuweisen. Hierfür müssen enorme Datenmengen verarbeitet, dokumentiert und bereitgehalten werden. Hinzu kommen weitere Anforderungen aus dem Risikomanagement oder zusätzlichen Audits. Ohne ein professionelles Qualitätsmanagement, das sämtliche Geschäftsprozesse lückenlos begleitet und protokolliert, lässt sich diese Aufgabe kaum erfüllen.

Qualitätsmanagement für die Life Science-Branche

Die Portal Systems AG hat sich auf die Bereitstellung von branchenneutralen, auf Microsoft Office 365 basierenden ECM-, Akten- und Prozesslösungen ? etwa für das Vertrags-, Qualitäts- oder Invoice Management ? spezialisiert. In diesen Bereichen kooperiert COSMO CONSULT bereits seit Jahren mit Portal Systems und entwickelt nun Lösungserweiterungen für den Life Science Sektor, wie z. B. Module für die Spezialthemen ?Training? oder ?Audit?.

?Im Life Science-Umfeld müssen wir jeden Lieferanten oder Partner aufwendig qualifizieren. Deshalb haben wir den Markt zuvor gründlich sondiert und Portal Systems erfolgreich als Lieferanten auditiert. Das Hamburger Softwarehaus bringt viel Erfahrung aus dem Qualitätsmanagement mit und versteht, worauf es dabei ankommt. Die Plattform Shareflex überzeugt zudem mit einer klaren Cloud-Strategie und basiert auf Microsoft Office 365 und Microsoft Azure. Das passt optimal zu unserem eigenen Ansatz?, unterstreicht Josip Breskic, Director Products & Services for Quality Management. Alle Erweiterungen, die COSMO CONSULT für den Life Science-Sektor entwickelt, werden künftig von beiden Partnern gemeinsam vertrieben.

Über die Portal Systems AG:

Auf Basis von Office 365 und Microsoft SharePoint Online entwickelt und vertreibt die Portal Systems AG Lösungen und Produkte zum Themenkomplex Enterprise Content Management (ECM) sowie den darauf aufbauenden Fachverfahren wie Vertrags-, Qualitäts- und Invoice-Management. Basis hierfür ist die Shareflex ECM Online Plattform, mit der sich Geschäftsanwendungen einfach und schnell als Standardlösung bereitstellen und an die besonderen Bedürfnisse von Unternehmen sowie Branchen anpassen lassen.

Mit über 1.200 Mitarbeitern an 43 internationalen Standorten – davon 14 in Deutschland – ist die COSMO CONSULT-Gruppe einer der führenden Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und End-to-End-Businesslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, Handel und Dienstleistung. Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalen Transformation und entwickelt zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen. Hierfür setzt das Software- und Beratungshaus auf ein breites Portfolio, das neben Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen auch Lösungen zu Data & Analytics, Customer Relationship Management (CRM), Office, Teamwork, Dokumentenmanagement und zum Internet of Things (IoT) umfasst. Neben Implementierung und Systemmanagement bietet COSMO CONSULT umfangreiche Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.