COSMO CONSULT punktet mit PAFnow bei der Prozessoptimierung

Die Digitale Transformation hilft Unternehmen, wettbewerbsfähiger zu werden ? unter anderem durch Prozessoptimierung. Das Process Mining-Tool PAFnow ist funktional wegweisend und läuft direkt unter Microsoft Power BI und Microsoft 365. Es ist daher auch für Projekte in kleinen und mittelständischen Betrieben geeignet. Ein guter Grund für die auf Digitalisierung spezialisierte COSMO CONSULT-Gruppe, um eine Kooperationsvereinbarung mit der Process Analytics Factory (PAF) GmbH zu unterzeichnen. Künftig vertreibt das Software- und Beratungsunternehmen PAFnow und setzt das Analysewerkzeug auch bei eigenen Digitalisierungs- und Beratungsprojekten ein.

Bei der Digitalen Transformation geht es auch darum, Prozesse mit modernen Technologien zu verbessern und zu automatisieren. So können die Algorithmen Künstlicher Intelligenz dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren oder regelbasierte Entscheidungen zu treffen. Allerdings macht es wenig Sinn, mit hocheffizienten Technologien auf Prozesse aufzusetzen, deren Abläufe und Strukturen nicht optimiert sind. Mit den Methoden und Werkzeugen des Process Minings kann man bestehende Prozesse und Geschäftsverfahren komfortabel rekonstruieren und analysieren. Auf diese Weise lassen sich Durchlaufzeiten reduzieren und ressourcenintensive Prozessschritte effizienter organisieren. Zudem können Konzerne Prozesse an verschiedenen Standorten vergleichen und bewerten. Unter IT-Experten und Prozessdesignern gilt die Technologie daher als Wegbereiter der Digitalisierung und aktueller Trends wie Robotic Process Automation (RPA).

Trend-Technologie jetzt auch für KMUs

Die Methodik ist nicht neu, doch waren die Tools bislang meist auf Anforderungen und Geldbeutel größerer Unternehmen ausgerichtet. Das Darmstädter Softwarehaus Process Analytics Factory (PAF) GmbH gehört zu den ersten Entwicklern, die mit ihrer Lösung PAFnow auch kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Zugang zu der wegweisenden Technologie verschaffen. Ein entscheidender Punkt ist dabei die nahtlose Integration in weitverbreitete Plattformen wie Microsoft Power BI, Microsoft Dynamics 365 und Microsoft 365.

Mehr Effizienz bei der Prozessoptimierung

Nicht zuletzt deshalb unterzeichneten die auf Digitalisierung spezialisiert COSMO CONSULT-Gruppe und die PAF GmbH kürzlich eine Kooperationsvereinbarung. ?PAFnow ist ideal, um Projekte und bestehende Prozesse zu visualisieren. Komplexe Abläufe, Engpässe oder Redundanzen lassen sich so besser erkennen und gezielt beseitigen. Entscheidend war für uns, dass wir direkt in Microsoft Power BI arbeiten können. Weil auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sehen wir in der Zusammenarbeit großes Potenzial?, unterstreicht Thomas Fuchs, General Manager der COSMO CONSULT Data & Analytics GmbH in Wien. Tobias Rother, Gründer und CEO der PAF ergänzt: ?Speziell mit Blick auf die Microsoft Dynamics-Produktfamilie besitzt COSMO CONSULT viel Expertise und ist somit eine perfekte Ergänzung zu PAFnow. Gemeinsam verfolgen wir einen integrativen Lösungsansatz über den gesamten Microsoft Technologie-Stack hinweg. Künftig können unsere Kunden ihre Geschäftsprozesse direkt in der Microsoft-Umgebung ganzheitlich analysieren und steuern.? PAFnow zählt ab sofort zum Produktportfolio von COSMO CONSULT, um Unternehmen die Prozessoptimierung mit einem professionellen Werkzeug zu erleichtern. Das ist zum Beispiel in Fertigungsbetrieben sinnvoll, wo Arbeitsabläufe täglich sehr häufig durchlaufen werden und selbst kleine Optimierungen eine große Wirkung erzielen.

Das gewisse Etwas in der Prozessberatung

Auch bei eigenen ERP- und Digitalisierungsprojekten soll das Tool künftig helfen, Ist-Prozesse effizient aufzunehmen. ?Die Visualisierung ist ansprechend und wird unsere Berater unterstützen, Bottlenecks zu identifizieren, Fehler zu erkennen oder Prozesstemplates zu entwickeln. Mit PAFnow können wir unsere Kompetenz bei Prozessanalyse und Prozessautomatisierung weiter ausbauen?, betont Fuchs. Zudem sei die PAF GmbH ein junges, agiles Team, mit einer ähnlichen Firmenkultur, das perfekt zu COSMO CONSULT passe.

Mit über 1.200 Mitarbeitern an 46 internationalen Standorten – davon 16 in Deutschland – ist die COSMO CONSULT-Gruppe einer der führenden Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und End-to-End-Businesslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, Handel und Dienstleistung. Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalen Transformation und entwickelt zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen. Hierfür setzt das Software- und Beratungshaus auf ein breites Portfolio, das neben Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen auch Lösungen zu Data & Analytics, Customer Relationship Management (CRM), Office, Teamwork, Dokumentenmanagement und zum Internet of Things (IoT) umfasst. Neben Implementierung und Systemmanagement bietet COSMO CONSULT umfangreiche Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.