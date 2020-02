CosmosDirekt: Erneute Auszeichnung für Fairness in der Leistungsregulierung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Das unabhängige Analyse- und Beratungshaus Assekurata

Solutions GmbH hat erneut die BU-Leistungsregulierung von CosmosDirekt geprüft.

Zum dritten Mal in Folge erhält das Unternehmen die Auszeichnung “Fairness in

der BU-Leistungsregulierung” und überzeugt mit einem transparenten,

kundenorientierten und kompetenten Prozess.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) gehört zu den wichtigsten

Risikoabsicherungen, daher ist auch die Qualität des Versicherers im

Leistungsfall für den Kunden umso bedeutsamer. CosmosDirekt, der

Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat sich erneut der freiwilligen

Prüfung seiner Leistungsregulierung in der Berufsunfähigkeit gestellt und die

Experten des unabhängigen Analyse- und Beratungshauses Assekurata Solutions GmbH

überzeugt. Zum dritten Mal in Folge erhält das Unternehmen für seine

transparente, kundenorientierte und kompetente BU-Leistungsprüfung das

“Fairness-Siegel”.

Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt: “Uns ist es wichtig,

unseren Kunden von der ersten Anfrage zur Absicherung eines Risikos bis hin zur

Leistungsregulierung ein kompetenter und verlässlicher Partner zu sein. Dabei

versuchen wir, immer eine schnelle, transparente sowie unkomplizierte

Bearbeitung und Auszahlung zu gewährleisten. Wir werden auch weiterhin unseren

Service und unser Leistungsangebot ausbauen und verbessern.”

TRANSPARENTE KUNDENEINBINDUNG UND KUNDENORIENTIERTER ABLAUF

Die Kunden von CosmosDirekt werden bei der Leistungsprüfung zu ihrer

Berufsunfähigkeitsversicherung transparent in den gesamten Ablauf eingebunden:

So nimmt der zuständige Ansprechpartner umgehend nach Eingang der

Leistungsfallmeldung telefonisch Kontakt mit dem Kunden auf und informiert

diesen nicht nur über den Ablauf, sondern auch darüber, welche Unterlagen für

die Prüfung benötigt werden. Im weiteren Verlauf wird der Kunde stets über den

aktuellen Bearbeitungsstand informiert. Noch vor der schriftlichen Zusendung der

abschließenden Entscheidung wird dem Kunden das Ergebnis in einem persönlichen

Telefonat mitgeteilt und erläutert.

Die Leistungsprüfung von CosmosDirekt erfolgt möglichst schnell und ohne

Verzögerungen. Außerdem erhält der Kunde aktive Unterstützung bei der

Beantragung seiner Ansprüche.

KOMPETENTE REGULIERUNG

Laut Assekurata sind bei CosmosDirekt optimale Rahmenbedingungen für eine

qualifizierte Leistungsregulierung gegeben. Ein einheitlicher Prüfrahmen sowie

kompetente und erfahrene Mitarbeiter gewährleisten einen hohen

Qualitätsstandard.

WEITERE AUSZEICHNUNG DURCH SERVICE VALUE

Auch eine aktuelle Studie von Service Value im Auftrag von Focus Money zeichnet

CosmosDirekt in der Kategorie “Berufsunfähigkeit” als fairster

Leistungsregulierer mit der Topnote “sehr gut” aus.

