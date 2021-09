COSYS Auslieferungssoftware für den technischen Handel

Die zuverlässige Belieferung von Kunden und Filialen des technischen Handels stellt für viele Großhändler in diesem Bereich eine immense Herausforderung dar.

Die Kunden erwarten einen guten Kundenservice, kurze Lieferzeiten und angemessene Reaktionszeiten auf spontane Änderungen und Nachbestellungen, wie sie gerade am Bau oft üblich sind.

Um dies zu gewährleisten und um die Transparenz in der Lieferkette zu erhöhen, bietet COSYS die TMS Ablieferscannung Software. Mithilfe von mobiler Datenerfassung und COSYS Scanner können alle Transporteinheiten anhand der Sendungsnummer und/oder NVE (Nummer der Versandeinheit) erfasst werden. Dabei fokussiert sich die COSYS Transport Software vor allem bis auf die Packstückebene, um alle Tour-Details und Prozesse lückenlos zurückzuverfolgen und Schwund effektiv zu vermeiden.

Unsere konfigurierbaren Branchenausprägungen in unserer COSYS TMS Ablieferscannung Lösung ermöglichen einen hohen Spezialisierungsgrad, der kosten- und zeitintensive Individualanpassungen überflüssig macht.

Mobile Auslieferungssoftware

Das COSYS Transport Management System beinhaltet die mobile App für Ihre Fahrer zum Scannen aller Transporteinheiten und Sendungen sowie die COSYS Backend Komponenten, bestehend aus Tracking, Administrations- und Dispositionstool (COSYS WebDesk) und vielfältigen Schnittstellenmodulen zur Übergabe der Tour-Daten.

Die Fahrer App ist ganz intuitiv und benutzerfreundlich zu bedienen.

Alle relevanten Tour-Daten der Lieferscheine und Ladelisten werden digital zur weiteren Bearbeitung angezeigt.

Bei der Verladung scannt der Fahrer alle Packstücke aus der Bereitstellung. Die einzelnen Positionen werden automatisch im System abgeglichen, wodurch Fehllieferungen vermieden werden. Die integrierte Fotofunktion unterstützt bei der Erfassung von Beschädigungen oder Besonderheiten.

Mithilfe der Verdichtungsfunktion können einzelne Packstücke zu einer Sendung verdichtet werden, indem Sie beispielsweise auf eine Verladehilfsmittel-Nummer gescannt werden. So muss der Fahrer bei der Auslieferung nicht jedes Packstück einzeln scannen, sondern kann sich an der Hilfsmittelnummer orientieren.

Im Zuge der Auslieferung bietet die COSYS Transport Software die Möglichkeit, auch Retouren zu erfassen sowie Leihgüter und Lademittel.

Am Ende der Belieferung erfolgt die Unterschriftenerfassung direkt digital auf dem Gerät des Fahrers. So werden alle Daten zentral in einem System erfasst und gespeichert. Der gesamte Belieferungsprozess kann abgerufen werden. Alternativ kann die abgestellte Ware auch per Foto dokumentiert werden, was vor allem bei kontaktloser Zustellung von großem Vorteil ist. Dabei wird auch die GPS-Koordinate zur Ablieferposition gespeichert. Dieses integrierte Feature findet oft Anwendung bei der Baustellenbelieferung, bei der die genaue Position der Anlieferung nicht immer eindeutig ist.

Transport Management Web-Tool

Die gesamte Rückverfolgung der Tour können Ihre Mitarbeiter in der Logistik oder im Kundenservice über den COSYS WebDesk durchführen.

Das zentrale Nachverarbeitungs- und Administrationstool zeigt alle Tour- und Sendungsdaten mit aktuellem Status. Auch dokumentierte Fotos und Unterschriften werden direkt zum Ablieferstopp und zum Packstück angezeigt. Auf einer digitalen Karte lassen sich die GPS-Koordinaten der Auslieferungen positionsgenau einsehen. So lässt sich auch die gefahrene Route nachvollziehen, sodass Schlüsse daraus gezogen werden können, welche Touren sich ggf. überschneiden und praxisnaher geplant werden können.

Alle Daten können als digitaler Ablieferbeleg automatisch per E-Mail an den Kunden versendet oder automatisch für weitere Verarbeitungen bereitgestellt werden.

Mithilfe der integrierten Disposition können Lieferscheine umgebucht oder Tour-Reihenfolgen optimiert werden. Auch neuen Touren oder Tour-Vorlagen für beispielsweise Rahmentouren können angelegt werden.

Die Benutzerverwaltung und Rechtesteuerung kann der Administrator ebenfalls im COSYS WebDesk durchführen. So haben Sie jederzeit den Überblick aller Fahrer und weiterer Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten und können diese steuern.

Installation und Hardware

Das COSYS Transport Management System kann in der Cloud als Software as a Service oder On Premise bereitgestellt werden und ist grundsätzlich modular aufgebaut. Kundenspezifische Anpassungen sind ebenso möglich wie die Erweiterung um Module vorgeschalteter oder nachgelagerter Prozesse (wie z. B. eine Bereitstellung oder die Erfassung von Bestellungen beim Kunden).

Hardware, Technologie und Service

Bei der Auswahl der Fahrer-Geräte unterstützen wir Sie gern. Es eignen sich sowohl MDE-Geräte als auch Smartphones.

Mithilfe eines Mobile Device Management System wie SOTI MDM, welches wir Ihnen ebenfalls mit anbieten, können Sie ganz einfach alle mobilen Geräte verwalten, fernwarten und supporten sowie bei Schwund orten.

Zugeschnittene Software und Hardware Services runden die COSYS Komplettlösung ab, sodass Sie sich um nahezu nichts mehr kümmern müssen. Für alle Angelegenheiten im Transport System steht Ihnen COSYS als direkter Ansprechpartner zur Seite.

