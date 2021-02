COSYS Paket Erfassungssoftware für die interne Unternehmenslogistik

Mithilfe der COSYS Paket Management Inhouse Software können die Prozesse der Paketerfassung, Benachrichtigung der Mitarbeiter sowie die Paketausgabe systematisch unterstützt und digitalisiert werden.

Dazu werden alle Pakete im Wareneingang mit einem Barcodescanner (MDE-Gerät) und COSYS Paket Software erfasst. Im Anschluss erfolgt die Zuordnung zum Empfänger inklusive Namen-/Adressabgleich der Paketdaten mit den Mitarbeiterdaten.

Die Mitarbeiterdaten können manuell im COSYS WebDesk angelegt, per Datei importiert oder per Active Directory Anbindung mit dem COSYS System synchronisiert werden.

Nach dem Paketeingang kann eine E-Mail Mitteilung an den Mitarbeiter erfolgen. Der Benachrichtigungstext kann anhand verschiedener Kriterien wie z. B. der Sendungsart oder Paketgröße variieren. Anhand dieser Kriterien kann auch festgelegt werden, ob die Sendung für eine weitere Auslieferung im Unternehmen bereitgestellt oder zur Abholung vorbereitet wird. Bei einer Abholung kann ein Abholcode in der E-Mail angehängt werden.

Eine automatische Reminder-Funktion sorgt dafür, dass Abhol-Sendungen nicht vergessen werden.

Bei der Paketausgabe oder bereitgestellten Auslieferung werden die Pakete noch einmal gegengescannt, um zu verifizieren, dass die Autorisierung und das Paket übereinstimmen.

Im Anschluss erfolgt die Erfassung der Unterschrift es Mitarbeiters oder Ersatzempfängers, der das Paket entgegengenommen hat.

Optional kann eine Übergabebestätigung ebenfalls automatisch per E-Mail versendet werden.

COSYS Backend

Alle erfassten Pakete und Sendungen werden im COSYS Backend gespeichert und können mit aktuellem Status und weiteren Details (Fotos und Unterschriften) im COSYS WebDesk eingesehen werden.

Der COSYS WebDesk dient als zentrales Steuerelement sowie Administrations- und Nachverarbeitungssoftware.

Er bietet für das Paketmanagement vielfältige Auswertungsmöglichkeiten. So kann beispielsweise pro Monat ein Datenexport in Form einer Paketübersicht pro Kostenstelle erstellt werden.

Zudem können über den COSYS WebDesk Benutzer, Rollen und Rechte sowie Stammdaten (z. B. Mitarbeiter, Absender, Paketgrößen und Speditionen) angelegt und verwaltet werden.

Sicherheit und Backendfunktionen

Die COSYS Paketmanagement Software kann On Premise in Form einer lokalen Serverinstallation installiert werden oder Ihnen als Software as a Service in der COSYS Cloud bereitgestellt werden.

Mit der sicheren COSYS Cloud können Sie auf all Ihre Stamm- und Bewegungsdaten jederzeit und überall per Internetzugang zugreifen. So sind Ihre mobilen Mitarbeiter, die mit COSYS MDE Software arbeiten, sowie Backoffice-Mitarbeiter, die den COSYS WebDesk nutzen, permanent arbeitsfähig. Auch ein Arbeiten im Homeoffice ist mit der COSYS Cloud problemlos möglich.

Auszug der Referenzbereiche unserer COSYS Paket Management Software:

Automobilhersteller und Automobilzulieferer

Landesrundfunkanstalt

Baumarktketten

Modehändler, Fahrradhändler, Sporthändler

Finanzdienstleister

Diakonie, Krankenhäuser, Organisationen und Vereine

Elektro– und Sanitärgroßhändler

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.