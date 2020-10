COSYS Paketshop Cloud Demo bekommt ein neues Gesicht

Die COSYS Paketshop Lösung unterstützt nun schon seit einigen Jahren Paketshops bei der Zustellung von Paketen. Unsere Kunden profitieren von E-Mail-Benachrichtigung Ihrer Kunden, Unterschriftenerfassung direkt über ein mobiles Gerät, lückenloser Rückverfolgung aller Sendungen und vielen weiteren praktischen Funktionen. Nun haben wir der App und dem COSYS WebDesk ein überarbeitetes Gesicht verliehen und die Benutzerfreundlichkeit erhöht.

App

Die COSYS?Paketshop Cloud Demo?App spart sich nun die Anmeldung über ein Formular. Laden Sie sich jetzt einfach die App herunter und legen los!

Die App verfügt über 2 Module. Die Paketannahme KEP wird genutzt, um angelieferte Pakete zu erfassen und zuzuordnen. Das Modul Selbstabholer nutzen Sie, um Pakete an Kunden zuzustellen und eine Unterschrift zu erfassen. Die App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

COSYS WebDesk

Der?COSYS WebDesk?ist Ihr Nachverarbeitungs- und Administrations Tool. Hier können Sie die Administration von Benutzer(rechten) und die Verwaltung der Stammdaten (Kunden, Speditionen, Status, Sendungstypen) können Sie hier vornehmen. Auch Unterschriften, Fotos und Sendungsverläufe können Sie im Modul Paketmanagement einsehen. Fordern Sie einfach in dem Modul ?Demo App kostenlos erweitern? Zugangsdaten an. Diese erhalten Sie per Mail und können sofort starten.

Backend

Alle Daten werden im Backend der?COSYS Cloud?gespeichert und täglich zurückgesetzt. Die Demo ist für Sie unbegrenzte Zeit verfügbar und alle Nutzer der Demo greifen auf dieselben Daten zu. Geben Sie also keine persönlichen oder Kundendaten ein.

Komplettlösung ? rundum versorgt

COSYS bietet für Ihren Paketshop eine Komplettlösung:?Hardware,?Software?und?Services?wie?Reparaturen?und?Kunden-Support. Mit Lösungen aus einer Hand haben Sie einen zentralen Ansprechpartner, der Ihre Prozesse und Wünsche bereits kennt.

Informieren Sie sich noch heute, besuchen unsere?Webseite,?schreiben?uns oder rufen uns direkt an unter: +49 5062 900 0.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.