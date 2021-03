COSYS POS App für den Lebensmittel Einzelhandel

Im Einzelhandel Lebensmittel zu führen bringt manche Herausforderung mit sich: MHDs tracken, schnelle Preisreduzierung, um die Ware noch vor Ablauf zu verkaufen und Kunden im Lebensmittel Einzelhandel sind eher weniger gewillt, auf Ware zu warten, wenn sie nicht vorrätig ist, anders als bei Schuhen und Klamotten. Out-of-Stock ? vor allem von Renner Artikeln ? muss also vermieden werden.

COSYS POS App für den Einzelhandel

COSYS mobile POS App bringt Klarheit und Ordnung in Ihren Lebensmittel Einzelhandel sowohl in den Verkaufsraum als auch in angrenzende Lager. Die App läuft auf Smartphones oder MDE Geräten (Android und iOS) und ist geräte- und herstellerunabhängig, das heißt, Sie brauchen im Zweifel nichts anschaffen, außer die App selbst.

Profitieren Sie von:

COSYS Hardware Expertise und Services für das perfekte mobile Endgerät/Etikettendrucker

einer Cloud Lösung, die mit vielen ERP Systemen kompatibel ist

Scantechnologie, die Preise, Bestände, Wareneingänge und mehr einfach mobil erfasst

individuelle Nutzerrechte für die mobile App zum Beispiel für Aushilfen

standortübergreifende Bestandsauskunft mit nur einem Scan

Anbindung der mobilen App an Etikettendrucker für Preisnachdrucke und -änderungen

Die POS App hat Module für: Bestandsanfrage, Bestandskorrektur, Preisänderung, Preisauszeichnung, Wareneingang, Filialtausch, Bestellung und mehr. Noch nie waren Preisänderungen und Bestandskontrolle so einfach. Durch den modularen Aufbau können Sie die App mit der Zeit wahlweise erweitern, zum Beispiel durch das Modul Inventur.

Kontakt und Rundum-Service

Um mehr zu COSYS POS Software zu erfahren, ist es am einfachsten, Sie rufen uns direkt an unter: +49 5062 900 0 oder schreiben uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und stellen Ihnen gerne eine kostenlose Testversion bereit, inklusive Gerät, die sie ein paar Wochen über testen können. Geben Sie diese Testversion gerne auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Hand und profitieren von ihrem Feedback.

