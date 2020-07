COSYS POS Software für den Lebensmittelhandel

Sie sind Lebensmittelhändler und suchen öfter in der Filiale etwas, als Sie müssten? Mit der geeigneten POS Software wird die Arbeit in Ihrem Lebensmittelladen erleichtert. Gepaart mit Funktionen extra für den Lebensmittelhandel haben Sie immer eine strukturierte und digital abgebildete Filiale.

POS Software für den Lebensmittelhandel

COSYS Software für den Point of Sale läuft auf herkömmlichen MDE-Geräten wie dem Honeywell EDA 51 oder auf Smartphones, deren Kameras die Barcodes mit Performance Scanning ebenso gut erfassen, wie eingebaute Scanner. Für die POS LEH App brauchen Sie die Betriebssysteme Android oder iOS.

Je nachdem, wie Ihre Abläufe in der Filiale sind, welche Ansprüche und Fragen die Kunden haben und je nach Sortiment wählen Sie die passenden Lösungsmodule. Neben den gängigen Abläufen wie Wareneingang und Umlagerung ?bietet COSYS für den Point of Sale folgende Module:

Artikelauskunft: Artikelnummer scannen oder eingeben und Artikelbezeichnung sowie Preis auf dem MDE-Gerät sehen.

Bestandsauskunft: Lassen Sie sich die Bestände ausgewählter Artikel anzeigen, auch filial- und lagerübergreifend: Wie viel ist noch da? Wo liegt der Artikel?

Bestellung: Ein Artikel ist kurz vor Out of Stock? Dann öffnen Sie das Modul ?Bestellung?, Scannen den Artikel, geben die zu bestellende Menge ein und übertragen den Bestellvorschlag an Ihr ERP System.

Bestandskorrektur: Sind Artikel beschädigt, verdorben oder für Verkostungen und den Eigenbedarf genutzt, korrigieren Sie den aktuellen Bestand in diesem Modul.

Preisänderung: Geht ein Artikel als Aktion raus, scannen Sie den Artikel und geben den neuen Preis an.

Preisverprobung: Prüfen Sie beim Wareneingang, ob die Etikettenpreise mit den hinterlegten Preisen im ERP-System übereinstimmen.

Inventur: Kaufen oder leihen Sie sich unsere Inventursoftware. Sie können eigene MDE-Geräte nutzen, bei uns die passenden erwerben oder auf unseren zuverlässigen Leihpool zählen. Bei einer permanenten Inventur, ist ein Kauf oft die wirtschaftlichere Lösung.

COSYS Backend und Anbindung an Warenwirtschaft

Der mobile Teil der POS Software steht in Verbindung zum COSYS Backend. Dort werden alle mobilen Daten gesichert und im COSYS WebDesk so aufbereitet, dass Sie die Daten bearbeiten können. Im WebDesk legen Sie außerdem Nutzer und Nutzergruppen an und vergeben entsprechende Rechte: Darf der Mitarbeiter Preise bearbeiten, darf er das Modul Bestellungen bedienen?

Sie nutzten Ihre eigene Warenwirtschaft als führendes System und brauchen alle Daten aus der Filiale aktuell in dieser Warenwirtschaft? Dann erstellen wir eine Schnittstelle zwischen dem Backend und der Warenwirtschaft, um eine automatische Synchronisation der erfassten Daten und den Stammdaten im ERP System zu gewährleisten.

Das COSYS Backend hosten wir entweder für Sie in der COSYS Cloud (SaaS) oder installieren es lokal auf Ihrem Server (On Premise). Die Cloudlösung hat den Vorteil, dass Sie keine eigenen IT-Ressourcen aufbringen müssen, um das Backend zu verwalten ? das übernehmen wir für Sie.

Rundum versorgt

COSYS bietet für Ihr Transport Management ein Gesamtsystem aus COSYS Software Hardware sowie Services&Dienstleistungen wie Reparatur, After Sales inklusive Support und Verträge zum Lösungsbetrieb. Mit Lösungen aus einer Hand haben Sie einen zentralen Ansprechpartner, der Ihre Prozesse und Wünsche kennt.

Informieren Sie sich noch heute, besuchen unsere Webseite, schreiben uns oder rufen uns direkt an unter: +49 5062 900 0.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.