COSYS POS Software für den Lebensmittelhandel

Sie arbeiten mit verderblichen Produkten im Lebensmittelhandel und brauchen eine ergänzende, mobile Software zum führenden ERP System, z. B. zu SAP oder Dynamics AX? COSYS POS Software für den Lebensmittelhandel bildet alle nötigen Prozesse im Lager und Verkaufsraum digital über Module ab. Alles, was Sie zur Bedienung dieser Module brauchen, ist ein MDE Gerät oder Smartphone.

COSYS mobile POS Software im LEH

Typische Anforderungen im LEH sind z. B. das Tracken von MHD, Preisänderungen, Rabattaktionen oder Abschriften beschädigter Ware. Wenn Sie diese Artikeldaten digital erfassen und mit dem ERP System synchronisieren, stimmen Ihre Daten aus Lager und Filiale immer mit Ihrem ERP System überein. COSYS POS Software macht diese Digitalisierung und Synchronisation bei gleichzeitig einfacher Handhabung möglich.

Alle Module sind grundsätzlich offlinefähig, um Verbindungslücken in Ihrer Filiale entgegenzuwirken. Sobald wieder eine Verbindung zum Internet besteht, sendet die Software die mobil erfassten Daten und aktualisiert ggf. Stammdaten aus dem ERP System auf dem Gerät. Diese hybride on/offline Funktion ermöglicht ein beständiges und informiertes Arbeiten in der Filiale.

Bei allen Modulen wird der Artikel über manuelle Eingabe oder Barcodescan der Artikelnummer oder EAN erfasst. Weitere Angaben wie Menge, Preis oder Lagerort sind über manuelle Eingabe oder Dropdown möglich. Die Software ist intuitiv zu bedienen und grundsätzlich schlank in der Anwendung.

LEH Module

Modul Preisänderung: ob dauerhafte Preisänderung oder Rabattaktionen, über das Modul Preisänderung sind kurzfristige Anpassungen schnell eingepflegt ? wenn gewünscht hinterlegen Sie auch die von der Preisänderung betroffene Artikelmenge. Zusätzlich lässt sich ein mobiler Etikettendrucker mit dem MDE Gerät und unserem Softwaremodul verbinden, um die erfassten Preisänderungen z. B. als Rotpreisetiketten auszudrucken. Auf diese Weise könne Sie die Ware sofort für Ihren Kunden ersichtlich mit dem reduzierten Preis auszeichnen.

Modul Umlagerung: Mit dem Modul Umlagerung gleichen Sie innerhalb Ihres Filialnetzwerkes und dem Zentrallager Über- und Untermengen aus. Dieser Bestandsausgleich erspart Ihnen unnötige Kosten für blockierte Lager- oder Regalflächen und damit vermeidbare Abverkäufe und Rabattaktionen, um die Marge möglichst hoch zu halten.

Modul Inventur: Leihen oder kaufen Sie COSYS Inventurlösung für einen reibungslosen Bilanzstichtag. Wenn Sie mehr MDE Geräte brauchen als im Tagesgeschäft, erhalten Sie diese zuverlässig und pünktlich über COSYS Leihpool und auf Wunsch bereits mit COSYS Software, ggf. Ihren Stammdaten und WLAN Einstellungen ausgestattet. Auch wenn Sie derzeit nicht mit mobiler Datenerfassung arbeiten, können Sie rein für die Inventur eine Komplettlösung bestehend aus Hardware, Software und Anbindung an das ERP System mieten.

Weitere Module sind z. B. Artikelauskunft, MHD Kontrolle, Bestellung, Bestandskorrektur, Bestandsauskunft und Wareneingang. Dieser modulare Aufbau der COSYS Software ermöglicht eine maximale Anpassung an Ihre Prozesse und Bedürfnisse sowie Kostenersparnis.

COSYS Backend

COSYS Backend bieten wir als Cloudlösung oder On Premise an. Die Cloudlösung spart Ihnen in der Regel, eigene IT Ressourcen und Installationsaufwand, da wir die Daten für Sie im Rahmen des Software as a Service (SaaS) in einer Cloud hosten.

Diverse Schnittstellenmodule und Datenaustauschtabellen im Backend ermöglichen eine problemlose Anbindung an ERP Systeme wie SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics NAV. Zusätzlich ist die Benutzeroberfläche COSYS WebDesk im Backend enthalten, über den Sie Ihre Inventurdaten verwalten und administrative Aufgaben erledigen können.

MDE Hardware

Für die Arbeit im Marktlager oder direkt in der Filiale empfiehlt es sich, ergonomische MDE Geräte zu verwenden, die für Nutzer schnell zur Hand und einfach zu bedienen sind. Außerdem erfordert die Datenvielfalt der Artikel und Artikelmerkmale im LEH ein ausreichend großes Display, um alle nötigen Informationen darzustellen. Geräte wie das Zebra TC21/26, Honeywell EDA 51 oder das Datalogic Memor 10 eignen sich gut.

Alternativ sind Smartphones ebenso tauglich und ausgestattet mit COSYS Performance Scanning stehen sie eingebauten Scannern bezüglich der Barcode Erkennung in nichts nach. COSYS mobile Software ist für die Betriebssysteme Android und iOS entwickelt.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.