COSYS POS Software für Filialen in der Textilbranche

Optimieren Sie Ihre Filiale mit COSYS POS Software, organisieren Ihren Verkaufsraum und Lager für Textilien gemäß Ihrer Sortimentsstrategie und steigern so den Umsatz. Wie? Mit Digitalisierung. Synchronisieren Sie Ihre Stammdaten, Aufträge und Bestellungen mit den mobilen Daten Ihrer Waren und halten Ihre Bestände aktuell.

Digitalisierung am Point of Sale

COSYS mobile POS Software App hilft Ihnen Über- und Minderbestände am Point of Sale zu vermeiden. Im ersten Schritt erlaubt das Modul Bestandsabfrage, Artikelbestände filialübergreifend einzusehen. Die POS Software zeigt Ihnen zudem Artikelmerkmale, mit denen Sie arbeiten, z. B. Größe, Farbe, Preis, Limited Edition, etc. So können Sie gezielt Überbestände aus Filiale A nach Filiale B über das Modul Umlagerung bewegen und Regallücken schließen.

Sollte ein Artikel filial- und lagerübergreifend knapp sein und ein Filialtausch damit nicht möglich, können Sie über das Modul Bestellungen Einkaufsanfragen an Ihr ERP System senden. Für COSYS Module brauchen Sie lediglich ein Smartphone oder MDE Gerät.

Tracken Sie Ihre Lagerbestände digital, legen Meldebestände für Artikel fest, analysieren den durchschnittlichen Lagerbestand und arbeiten mit einer permanenten Inventur, um einen stetigen SOLL/IST Abgleich zu haben. Mit COSYS POS Software, ist die Kontrolle der Lagerbestände leicht und exakt gemacht, da Sie mit automatischer Barcodeidentifizierung arbeiten.

Importieren Sie Ihre Artikeltypen und Artikelgruppen auf das MDE Gerät in die COSYS POS Software und platzieren gezielt Ihre Sortimente wie Kernsortiment, Randsortiment oder Auslaufsortiment. Jedem Artikel (Renner, Penner) können Sie Regalflächen im Verkaufsraum zuordnen und neue Preise für z. B. Sonderaktionen über das Modul Preiskontrolle drucken.

Halten Sie Ihre Mitarbeiter auf dem gleichen Stand. Mit der COSYS POS Software entscheiden Sie, welche Mitarbeiter, welche Informationen bzw. Module einsehen. Geben Sie Ihren Verkäufern z. B. Zugriff auf die Bestandsauskunft, sodass sie durch einscannen oder eingeben einer Artikelnummer direkt auf dem MDE Gerät sehen, in welchen Filialen und Lagern der Artikel noch liegt und in welcher Stückzahl.

Die Vorteile mit COSYS POS Software auf einen Blick

filial- und standortübergreifende Bestandsauskunft

über Umlagerung/Filialtausch Bestände optimal verwalten

Bestellungen mobil am Point of Sale anstoßen

Preisänderungen mobil vermerken und drucken

Bestellungen und tatsächlich gelieferte Ware beim Wareneingang prüfen

Nutzerrechte individuell vergeben und Informationsstand der Mitarbeiter regeln

Permanenter Datenabgleich von MDE und Warenwirtschaft

COSYS POS Software Aufbau

Alle Daten, die Sie Verkaufsraum mit der COSYS POS Software erfassen, werden an das COSYS Backend gesendet und dort gespeichert. Das Backend bieten wir als Cloud (SaaS) oder On Premise an. Diverse Schnittstellenmodule erlauben eine Anbindung an ERP Systeme wie SAP oder Dynamics AX und synchronisieren die mobilen Daten mit den Daten des ERP.

Jeder Vorgang in der Filiale oder Lager wird durch Module erfasst und abgebildet. Sie entscheiden also, welche Abläufe Sie digitalisieren wollen. Die Benutzeroberfläche der App ist intuitiv und leicht zu bedienen, auch für Aushilfskräfte. Die Erfassung der mobilen Daten ist auch offlinefähig.

Kontakt

Informieren Sie sich noch heute, besuchen unsere Webseite, schreiben uns oder rufen uns direkt an unter: +49 5062 900 0. Übrigens: Die passende MDE Hardware für den Einzelhandel finden Sie auch bei uns.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.