COSYS Software für die Lademittelverwaltung

Neben der Transportabwicklung stellt die effiziente Verwaltung von Lademitteln oder Leihgütern eine enorme Herausforderung im speditionellen Tagesgeschäft dar.

Die COSYS Lademittelverwaltung Software ist die ideale Lösung zur effizienten Lademittelverwaltung.

Nach der Grundeinrichtung und der Stammdatenpflege bietet die Software eine hochwertige Unterstützung und Übersicht für die Mitarbeiter an der Rampe und im BackOffice.

Alle Lademittel können bei der Verladung oder beim Rücktransport einfach mobil per MDE Gerät oder Smartphone erfasst und so automatisch mit dem Palettenkonto des Kunden synchronisiert werden. Auch Stücklisten von mehrteiligen Behältern oder Containern kann die COSYS Software einwandfrei abbilden.

So haben die Mitarbeiter im BackOffice immer eine exakte Übersicht, wie viele und welche Ladungsmittel bei welchem Kunden verbleiben. Erinnerungsfunktionen oder eine Übersicht der durchschnittlichen Durchlaufzeit für einen Ladungsträger sorgen für enorme Arbeitserleichterung.

Sie benötigen Begleitpapiere zur Übergabe an Ihre Kunden? Der automatische Druck von Ladelisten mit der Auflistung aller erfassten Lademittel pro Kunde ist dank COSYS Software kein Problem mehr.

Um Ihnen volle Flexibilität bei der Integration der COSYS Lösung in Ihr Unternehmen zu ermöglichen, bieten wir unsere Lösungen sowohl als SaaS Lösung in der COSYS Cloud als auch als On Premise Lösung (Serverinstallation) an.

Informieren Sie sich noch heute unter: https://www.cosys.de/tms-transport-management-system/lademittelverwaltung und verschaffen sich mit unserer neuen Demo App im Playstore einen ersten Eindruck unserer Lösung.

Sie möchten auch Ihre Waren bei der Verladung und Auslieferung erfassen und tracken?

COSYS bietet die passende Verlade- und Ablieferscannung Softwarelösung für die Rückverfolgbarkeit ausgelieferter Waren und eine lückenlose Lieferdokumentation ? vom Verladescan bis zur Auslieferung beim Kunden.

MDE Hardware und Hardwareservices

Wenn Ihnen noch die passende Hardware zur mobilen Datenerfassung fehlt, erhalten Sie diese auch über COSYS. Erfahrenen Mitarbeitern helfen Ihnen, das passende Gerät zu finden, ob von Zebra, Honeywell oder auch als Smartphone Variante. Mit COSYS Performance Scanning werden auch Smartphone Kameras zu hochwertigen Barcodescannern.

Neben dem Neukauf bietet COSYS weitere Möglichkeiten, Sie mit Geräten auszustatten. Dazu zählt ein erfahrener Reparaturservice Ihrer jetzigen Altgeräte. Einfach unseren Servicebegleitschein ausfüllen, mit dem defekten Gerät zu uns schicken und einen kostenlosen KVA erhalten. Danach gibt es die Optionen, die Reparatur zu beauftragen, das Altgerät als Anzahlung für einen Neukauf zu nutzen, Geräte zu refurbishen oder für den Übergang auf COSYS umfangreichen Geräteleihpool zuzugreifen.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.