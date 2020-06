COSYS Software Lösung für Verladung und Auslieferung in Transport und Logistik

COSYS Software für Transport und Logistik erfasst alle Tour-Daten, von der Verladung der Ware bis zur Auslieferung an den Kunden. Sie besteht aus (1) einer mobilen Anwendung für genaue Datenerfassung, (2) dem COSYS Backend für eine zuverlässige Datensicherung und einer intuitiven Nutzeroberfläche für ein einfaches Logistikmanagement.

1. COSYS mobile Anwendung

Mit der mobilen Anwendung arbeiten die Fahrer und Mitarbeiter an der Rampe bequem mit Full-Touch Handhelds oder Smartphones, auf denen die COSYS Transport App installiert ist. Wenn Ihre Smartphones ebenso wertig scannen sollen, wie eingebaute Scanner in MDE-Geräten, geht das mit dem COSYS Performance Scanning.

Wenn die Hardware und App bereitstehen, verfügen Sie über folgende Vorteile:

Tour-Daten über Barcodes erfassen

Ladelisten und Kundenaufträge einsehen

Auslieferung, Verladung und Retoure bearbeiten

SOLL-IST-Abgleich

Schadensdokumentation

Sowohl bei der Verladung als auch bei der Auslieferung nutzen die Mitarbeiter das Modul ?Touren? und erfassen alle Daten, von Waren und Packstücken über Barcodes. Das geht schnell und ist eindeutig. Retouren erfassen Sie ebenso über Barcodes.

Die Software gleicht jeden gescannten Artikel mit den hinterlegten Ladelisten ab und verhindert so Minder- und Übermengen. Sollte bei der Verladung eine Abweichung auftauchen, muss der Fahrer einen Grund dafür angeben. Ist zum Beispiel ein Packstück beschädigt und damit nicht auslieferfähig, kann er den Schaden direkt mobil mit Fotos und Beschreibungen dokumentieren.

Für die Auslieferung sieht der Fahrer die abzuladenden Waren bzw. Packstücke pro Kunde über die App. Falls er einen Artikel scannt, der nicht für Kunde A geplant ist, erhält er direkt eine Fehlermeldung und kann so nur die für den Kunden A vorgesehenen Artikel erfassen. Am Ende der Auslieferung unterschreibt der Kunde auf dem MDE-Gerät und schließt so diesen Auftrag ab.

Für Depotauslieferungen speichert die Software Zutritts-Codes für Schließanlagen und zeigt Sie auf dem MDE-Gerät an.

2. COSYS Backend und COSYS WebDesk

Alle mobil erfassten Daten werden bei bestehender Verbindung sicher an das COSYS Backend übertragen, das Sie wahlweise On Premise nutzen oder über eine Cloud. Für eine Übersicht und weitere, intuitive Verarbeitung aller erfassten Daten und Stammdaten dient der COSYS WebDesk als User Interface, mit dem Sie auch administrative Aufgaben steuern wie Nutzer anlegen und Nutzerrechte vergeben.

Als Administrator vom WebDesk sehen Sie alle Warenbewegungen mit Status jeder Sendung, erfasste Fotos, Unterschriften, zuständige Mitarbeiter, etc. Wenn Sie den Status einer bestimmten Tour wissen möchten, filtern Sie nach ausgesuchten Kriterien wie Zeit, Mitarbeiter oder Sendungsnummer und umgehen so eine lästige Suche. Reports sind auch beliebt, um Tourenverläufe einzusehen und schnell von Verzögerungen, Schäden oder sonstige Besonderheiten zu erfahren.

Hardware

Neben der COSYS Software haben wir auch ein umfangreiches Portfolio für Hardware-Leistungen:

Hardware Verkauf (neu/gebraucht)

Service & Reparatur, hardwarenahe Dienstleistungen

Hardwarevermietung

Konzepterstellung für Rücknahme von Altgeräten

