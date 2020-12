COSYS TMS Software für Lademittelverwaltung in der SHK Branche

Jeden Tag wechseln Hunderte Lademittel in der SHK Branche den Besitzer, denn um einen einfachen und reibungslosen Transport zu gewährleisten, werden für viele Waren Ladehilfsmittel benötigt.

Diese werden zumeist als Leihgüter behandelt und sind immer wieder im Umlauf zwischen beispielsweise Großhändler und Kunde. Ein Verlust der Lademittel ist für den Eigentümer teuer, nicht zuletzt durch den teilweise hohen Anschaffungswert der Paletten, Gestelle, Behälter und Co?

Doch wie schaffen es die Fachgroßhändler, produzierenden Unternehmen und Lieferanten den Überblick über die Bestände in eigenen Lagern und beim Kunden zu behalten?

Die Antwort: Mit COSYS Lademittelverwaltung Software

Die COSYS Lademittelverwaltung Software aus dem Portfolio der Transport Management System Lösungen sorgt für transparente Prozesse, Digitalisierung und Automatisierung.

Mithilfe von COSYS MDE Geräten und mobiler Scanner Software können alle Lademittel im Abgang bzw. Eingang erfasst werden.

Die Erfassung mithilfe der COSYS Software erfolgt pro Kunde und kann per manueller Auswahl des Lademitteltyps und Eingabe der Menge dokumentiert werden oder direkt per Barcodescan. Seriennummernführung und Stücklistenführung sind ebenfalls möglich.

Im COSYS WebDesk (webbasierte Administrations- und Nachverarbeitungssoftware) können alle Lademittelbewegungen und Lademittelbestände übersichtlich eingesehen und verwaltet werden.

So haben Sie jederzeit im Blick, welche Lademittel in welcher Menge bei welchem Kunden sind. Auch die Dauer des Verbleibs ist einsehbar, sodass per Erinnerungsfunktionen einzelne Datensätze entsprechen gekennzeichnet werden und der jeweilige Kunde kurz vor Überschreitung der Fist benachrichtigt werden kann.

Die COSYS Lademittelverwaltung Software ist als Cloud Lösung (Software as a Service) sowie als On Premise Lösung erhältlich.

Vielfältige Import-/Exportfunktionen sowie diverse Anbindungs- und Schnittstellenmöglichkeiten an weitere ERP oder Kundensysteme ermöglichen Ihnen den einfachen Austausch von Daten.

Durch den modularen Aufbau der COSYS MDE und WebDesk Software und das flexible Framework der COSYS Lösungen, sind kundenspezifische Prozesserweiterungen und Anpassungen problemlos möglich.

COSYS hat bereits langjähriges Branchen und Prozess Know-how und ist so schnell in der Lage Ihre Prozesse in die passenden Softwaremodule und -funktionen zu übertragen. Unsere Transportlösungen sind bereits bei vielen Kunden der SHK Branche produktiv im täglichen Einsatz.

Weitere Features und Funktionen für weitere Branchen:

Speziell für Pflanzenlogistik bzw. Floristikbranche: Erfassung und Kontierung von CC-Containern und allen zugehörigen Teilen (Wagen, Stangen, Bretter).

Speziell für Automobilzulieferer Branche: Erfassung und Verwaltung von markenspezifischen Behältern inklusive Stücklisten (z. B. aus Palette + Rahmen + Deckel), Transportgestellen für Karosseriebauteile und Reifengestellen.

Speziell für die Bau Branche: Dokumentation und Verwaltung von speziellen Kabeltrommeln und Langgutpaletten.

Informieren Sie sich noch heute unter: https://www.cosys.de/tms-transport-management-system/lademittelverwaltung

Sie suchen ein Abliefernachweissystem (Proof of Delivery)?

COSYS bietet die passenden MDE Verlade- und Ablieferscannung Software für die Rückverfolgbarkeit im Transportprozess ? von der Bereitstellung der Waren und der Verladung, bis zur Auslieferung und möglichen Retouren.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.