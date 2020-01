COSYS Warehouse Management System setzt sich durch

Die Anforderungen an Warehouse Management Systeme sind eindeutig, innerhalb immer kürzerer Zeit, ein steigendes Auftragsvolumen abarbeiten und dabei bestmöglich die immer höheren Artikelvielfalt bewältigen. Dabei müssen Kosten niedrig gehalten werden und Prozesse für das steigende Retouren Aufkommen richtig gesteuert werden.

Mit COSYS Warehouse Management Systemen erfassen Sie den Warenfluss und erhalten damit auch eine höhere Bestandsgenauigkeit, die hilft auch Ihre Filialen und Kunden schneller und besser zu beliefern. Die Digitalisierung der Supply Chain trägt damit zur Verbesserung der Kundenbeziehung bei.

COSYS Softwarelösungen haben sich in vielen Branchen darunter diesen durchgesetzt:

– Textilgroßhandel und Einzelhandel

– Leder Schuh Großhandel und Einzelhandel

– Convenience Store und Gemischtwarenläden

– Lebensmittelhandel LEH

– Tabakhandel

– Baumarkt und Baufachhandel

– Sanitärgroßhandel und Baustoffhandel

– Technischer Handel

COSYS Warehouse Management Systeme erfüllen die drei Kriterien moderner WMS-Systeme:

1. Daten erfassen

Datenerfassung (Data Capture) mit AIDC d.H. MDE-Geräte die über einen integrierten Barcode / Datamatrixcodescanner (1D / 2D) Daten erfassen oder über die Smartphone-Kamera und Smartphone Barcode Scanning Plug-Ins blitzschnell Barcodes erfassen können

Daten melden

Durch intelligente Schnittstellen an unterschiedlichste Systeme führen die erfassten Daten zu einer soliden Datenbasis, um gute Entscheidungen zu treffen. Bestände im ERP-System können in Echtzeit angepasst werden und so eine verbesserte Bestandstransparenz erreicht werden.

Daten auswerten

COSYS Backend Tools helfen bei der Auswertung und Visualisierung der erfassten Daten und schaffen damit eine Entscheidungsgrundlage auf Basis der aktuellen Logistikkennzahlen. Außerdem helfen intelligente Tools wie Mindest- und Meldebestände automatisiert den Einkauf über Bestandsengpässe zu informieren sowie im COSYS WebDesk in Dashboards die Prozessfehler und Abweichungen aufzuzeigen. Dank Nutzung der COSYS Cloud können auch unternehmensweit Daten geteilt werden, um auch Synergieeffekte über mehrere Niederlassungen, Filialen und Läger zu erreichen. Auswertungen und Statistiken helfen Ihre Supply Chain ganzheitlich zu optimieren.

Verbessern Sie Ihre Bestandsführung, behalten Sie den Überblick über Ihre Lagerprozesse mit Small Warehouse und steuern Sie auch komplexeste Läger mit unserer Lagerverwaltungssoftware.

COSYS versteht sich als Partner für das moderne Supply Chain Management und gibt Ihren Mitarbeitern intelligente Werkzeug mit mobilen Geräten, mobiler App Software sowie einem COSYS eigenen Backend an die Hand. Abgerundet wird das Angebot durch langfristige Services und Unterstützung der Lösung die einen hohen Return on Investment ermöglicht.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.