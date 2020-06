“Couch statt Campus” – Studieninfo-Woche der TU Ilmenau

Unter dem Motto ?Couch statt Campus? organisiert die Technische Univer-sität Ilmenau vom 6. bis 9. Juli 2020 eine virtuelle Studieninfo-Woche für Studieninteressierte. Damit sich die Abiturientinnen und Abiturienten und alle Studieninteressierten auch in Corona-Zeiten umfassend über ein Stu-dium an der TU Ilmenau informieren können, findet die diesjährige Studi-enorientierung online statt. In Webinaren, also Seminaren, an denen man auf der Website der Universität teilnehmen kann, erhalten sie Informatio-nen über das Studienangebot und die Universität und können alle Fragen rund um Studium und Leben in Ilmenau stellen.

Die Abiturprüfungen sind geschafft und jetzt steht die Entscheidung für ein Studium an? An der TU Ilmenau können Abiturientinnen und Abiturienten zwi-schen 18 Bachelor- und zwei Diplom-Studiengängen wählen. An den vier Stu-dieninfo-Tagen vom 6. bis 9. Juli stellen jeweils von 13.30 bis 16.45 Uhr Profes-sorinnen und Professoren und Mitarbeiter der Studienfachberatung in Webina-ren die Studiengänge in den Bereichen Natur- oder Ingenieurwissenschaften, IT, Wirtschaft oder Medien vor. Von zu Hause aus können sich junge Männer und Frauen über das Studienangebot der TU Ilmenau, Bewerbung, Studienein-stieg und Berufsaussichten in den verschiedenen Studiengängen informieren. Allgemeine Fragen zur Studienwahl, aber auch zu speziellen Themen wie Stu-dieren mit Beeinträchtigung beantwortet die Studienberatung, für Fragen zu Wohnen und Studienfinanzierung stehen Mitarbeiter des Studierendenwerks zur Verfügung. Das detaillierte ?Couch statt Campus?-Programm ist auf www.tu-ilmenau.de/couch-statt-campus zu finden.

Trotz Corona-Einschränkungen bietet die TU Ilmenau auch ein Präsenzangebot zur Studienorientierung an: Nach Anmeldung können sich Studieninteressierte den Campus auf einer individuellen Tour vor Ort in Begleitung eines Studenten anschauen. Je nach Studieninteressen sind Gespräche mit Wissenschaftlern und Studenten und Laborbesichtigungen möglich. Wer einen solchen Tag verabre-den möchte, schickt seine Wünsche per Mail unter dem Stichwort ?Mein Cam-pusTag? an zukunft@tu-ilmenau.de.

Einschreibungen für einen bestimmten Studiengang im anstehenden Winterse-mester 2020/21 sind bis Oktober im Bewerberportal der TU Ilmenau möglich: www.tu-ilmenau.de/apply. Alle Studiengänge sind NC-frei und werden als Prä-senzstudium angeboten. Während manche Universitäten sich noch nicht fest-gelegt haben, ob sie weiterhin teilweise oder ganz auf Online-Lehre setzen, hat die TU Ilmenau die Lehrangebote so organisiert, dass, sollte sich die Situation nicht pandemiebedingt ändern, alle Erstsemester ihr Studium vor Ort in Ilmenau antreten können.

Informationen und Beratungstermine: studienberatung@tu-ilmenau.de?