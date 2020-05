Covid-19: Heytex bietet breites Portfolio für Schutz an

In Deutschland ist das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten seit einigen Wochen Pflicht.Vor diesem Hintergrund hat Heytex ein breites Portfolio (Detailinformationen unter: https:// heytex.com/anwendungen-texineering/heysafe-solutions) zusammengestellt, um aktiv bei der Bekämpfung des Virus unterstützen:

Die Masken: Heysafe Behelfs-Mund-Nasen-Maske

Heytex empfiehlt heytex protect ? fertige Behelfs-Mund-Nasen-Masken als fertig konfektionierte Masken an, Polyester Maschenware, unzertifiziert, dehnbar, anschmiegsam und kochfest. Oder als Rollenware zur einfachen Konfektion in verschiedenen Breiten. Heytex liefert Rollenware in verschiedenen Breiten und Laufmeterlängen von 50 oder 100 lfm.

Mund-Nasen-Masken haben eine physiologische Schutzfunktion und stellen eine physische Barriere dar. Sie können unter Umständen Mitmenschen in der näheren Umgebung vor Speichel- und Schleimtröpfchen schützen. Detailinformationen unter: https://heytex.com/heytex-protect- fuer-behelfs-mund-nase-masken.

Die Spezifikationen

Maschenware passt sich, aufgrund des Dehnungsverhaltens, besser als Webware an die Gesichts- kontur an. Damit hat die Maske einen festen Sitz und schmiegt sich gut an. Sie ist kochfest, bei 90?C waschbar und bietet hohe Haltbarkeit und Langlebigkeit. Ein Vorteil ist, dass sie aus Polyester besteht und damit weniger Partikelabgabe generiert als bei Naturfasern wie z.B. Baumwolle.

Die Auswahl

Heytex bietet zum einen Material zur Selbstkonfektion, als Fertigware als Rollenware. Zum anderen, fertige Behelfs-Mund-Nasen-Masken als fertig konfektionierte Masken an.

Hinweis

Die Mund-Nase-Masken sind wiederverwendbare, nicht-medizinische Bekleidungsgegenstände, die vor Nutzung gewaschen werden sollten.

Das weitere Produktportfolio für den Schutz

?Transport Solutions (Materialien für Vakuummatratzen, Tragetücher, Körperhüllen)

?Shelter Solutions (Materialien für Zelte, Schleusen)

?Shelter Equipment (Materialien für Feldbetten, Belüftungsschläuche, Bezugsstoffe, Trennvorhänge)

?Apparel & Camp Equipment (Materialien für Gesichtsmasken, Sichtschutz, Schmutzwasser- und Trinkwassertanks) ?Decontamination Solutions (Materialien für Bodenabdeckung, Dekontaminationsstationen)

?Accessory Solutions (Materialien für auswechsel- und desinfizierbare Überzüge für z.b. Bussitze, Trage- und Versandtaschen für Auslieferungsfirmen)

http://www.heytex.com; https://heytex.com/heytex-protect-fuer-behelfs-mund-nase-masken; https://heytex.com/anwendungen-texineering/heysafe-solutions

