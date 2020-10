Crayonüberschreitet 1 Milliarde USD an Marktkapitalisierung

Crayon, ein weltweit führendes Unternehmen für Services rund um digitale Transformation, gab heute bekannt, dass seine Marktkapitalisierung 1 Milliarde USD überschritten hat, womit es eines der wenigen norwegischen Unternehmen ist, das dieses Kunststück vollbracht hat.

“Ich freue mich sehr, dass Crayon einen so bedeutenden Meilenstein erreicht hat”, sagte Torgrim Takle, CEO von Crayon. “Wir haben eine solide Wachstumsstrategie, die sich in unserer raschen globalen Expansion und unserem Erfolg widerspiegelt, und wir waren in der Lage, dies alles aus eigener Kraft zu schaffen, ganz wie ein Einhorn”.

Ein Einhorn ist ein Begriff, der sich auf das äußerst seltene, in Privatbesitz befindliche Start-up-Unternehmen bezieht, das einen Wert von über 1 Milliarde USD hat. Das Überschreiten der Milliarden-Dollar-Schwelle ist für jede Organisation beeindruckend.

“Wir haben als Start-up in Oslo begonnen und sind durch unseren Unternehmergeist auf mehr als 35 Länder angewachsen und sind in 80 Prozent des relevanten Marktes vertreten”, sagte Takle.

Diese Errungenschaft kommt inmitten unsicherer wirtschaftlicher Zeiten, aber Crayon hat durchweg finanziellen Erfolg verzeichnet. Die jüngsten Quartalsergebnisse haben zum 10. Mal in Folge Finanzrekorde gebrochen und Crayon wurde kürzlich als eines der fünf größten IT-Unternehmen mit Sitz in Norwegen ausgezeichnet.

“Wir befinden uns in einer schnell wachsenden Branche, weil die Unternehmen in Technologie und Cloud-Lösungen investieren, um ihre Widerstandsfähigkeit und digitalen Kompetenzen zu verbessern”, sagte Takle. “Diese gestiegene Nachfrage lässt uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken”.

Als weltweit führender Anbieter von Software Asset Management (SAM), Cloud- und Volumenlizenzierung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen ist Crayon “Trusted Advisor” für viele der weltweit führenden Unternehmen. Mit einzigartigen Mitarbeitern, Tools und Systemen unterstützt Crayon seine Kunden dabei, innerhalb der neuen hybriden Cloud-Welt das Maximale aus ihrer Software herauszuholen.

Crayon ist der Experte, wenn es darum geht, ROI aus komplexen Technologien zu optimieren. Denn Crayon steht dafür ein, dass Unternehmen nur für die IT-Ressourcen bezahlen, die sie tatsächlich brauchen und benutzen, auch wenn das in der heutigen komplexen technologischen Landschaft nicht immer einfach zu bewerkstelligen ist. Deshalb hat Crayon seine einzigartige Methodologie im Sinne seiner Kunden entwickelt.

Mit Sitz in Oslo, Norwegen hat das Unternehmen weltweit über 1300 Mitarbeiter.