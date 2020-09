Creaform kündigt mit der R-Serie ein neues Komplettpaket von automatisierten Qualitätssicherungslösungen an

Der neue robotergeführte Scanner MetraSCAN-R BLACK, zusätzliche Modelle ders 3D-Scan-CMM CUBE-R sowie die neue Software für digitale Zwillingsumgebungen lösen Produktivitätsprobleme vieler Hersteller

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926939-1&h=1086583480&u=https%3A%2F%2Fcf3d. io%2FuKWL&a=Creaform , ein weltweit führender Anbieter von 3D-Messlösungen, gibt die neuste Produktveröffentlichung in der Reihe der R-SerieTM bekannt (https://c 212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926939-1&h=1944056214&u=https%3A%2F%2Fcf3d.io%2FuKWM &a=R-SerieTM+bekannt) , einschließlich des neuen MetraSCAN-R BLACK|EliteTM sowie der Ergänzung vier verschiedener Modelle des 3D-Sca-Messgerät CUBE-R. Creaform stellte zudem das brandneue VXscan-RTM Softwaremodul für digitale Zwillingsumgebungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926939-1&h=2761397890& u=https%3A%2F%2Fcf3d.io%2FuKWN&a=VXscan-RTM+Softwaremodul+f%C3%BCr+digitale+Zwil lingsumgebungen) vor, welches das Paket für schlüsselfertige, automatisierte Qualitätssicherungslösungen des Unternehmens ergänzt.

Entdecken Sie die schnellste und vielseitigste automatisierte Qualitätssicherungslösung auf dem Markt

– Extrem kurze Zyklusdauer: Mit 45 blauen Laserlinien für einen hochdichten Scanbereich, der bis zu 1.800.000 Messungen pro Sekunde durchführt und Live-Netze erzeugt – Genauere und wiederholbarere Ergebnisse: Hohe Genauigkeit von 0,025 mm unter Fertigungsbedingungen, unabhängig von Instabilitäten, Vibrationen und Temperaturschwankungen – Hohe Auflösung: Eine Messauflösung von 0,025 mm, die hochdetaillierte Scans erzeugt, ungeachtet der Oberfläche, des Beschnitts, der geometrischen Eigenschaften oder des Blechmaterials – Neue Software für digitale Zwillingsumgebungen: VXscan-R erlaubt Benutzern aller Erfahrungsstufen die einfache und schnelle Programmierung von Roboterpfaden sowie Optimierung der Sichtlinie des Robotiksystems – Maximale Vielseitigkeit: Erfasst äußerst zuverlässige 3D-Messdaten bei glänzenden Oberflächen, Objekten mit unterschiedlicher Reflektivität, unterschiedlichen Teilgrößen und einer Vielzahl von Oberflächengeometrien – Konfigurierbares und individualisierbares Portfolio: Der CUBE-R, der in 16 Konfigurationen erhältlich ist, und der MetraSCAN-R BLACK|Elite können in eine individualisierte Messzelle integriert werden, die entsprechend der jeweiligen Kundenanforderungen konstruiert wird. Als Optionen sind, unter anderem, verschiedene Arten von Sicherheitseinhausungen, Nutzlasten und Konfigurationen zum Hardwareschutz verfügbar. – Benutzerfreundlich: Creaforms automatisierte Qualitätssicherungslösungen sind einfach zu bedienen. Der MetraSCAN-R BLACK|Elite ist zudem mit gängiger Messsoftware kompatibel, wodurch eine problemlose Integration in jede Art von Produktionsworkflow möglich ist.

“Hersteller benötigen schnelle, genaue und wiederholbare Ergebnisse – jetzt noch mehr als jemals zuvor. Mit Creaforms automatisierten Qualitätssicherungslösungen können Hersteller ihre Produktivität erhöhen”, erklärt Jérôme-Alexandre Lavoie, Produktmanager bei Creaform. “Durch die schnellere Erkennung und Behebung von Qualitätsproblemen auf Grundlage statistischer Analysen können Korrekturmaßnahmen proaktiver umgesetzt werden, um die Gesamtqualitätskosten (TCO) und unrentable Rückrufe zu verringern.”

Live-Webcasts der Produktvorstellungen finden am 24. September 2020 zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Besuchen Sie den Webcast-Bereich (https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2926939-1&h=492894121&u=https%3A%2F%2Fcf3d.io%2FuKWP&a=Besu chen+Sie+den+Webcast-Bereich) für sämtliche Details.

Über Creaform

Creaform entwickelt, fertigt und vertreibt mobile und automatisierte 3D-Messtechnologien und ist auf Engineering Services spezialisiert. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für Anwendungen wie 3D-Scannen, Reverse-Engineering, Qualitätssicherung, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Produktentwicklung und numerische Simulationen (FEA/CFD) an. Die Produkte und Dienstleistungen zielen auf eine Vielzahl von Branchen ab, darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verbraucherprodukte, Schwerindustrie, Gesundheitswesen, Fertigung, Öl und Gas, Energieerzeugung, Forschung und Bildung.

Das Unternehmen Creaform mit Hauptsitz und mehreren Produktionsstätten in Lévis, in der kanadischen Provinz Québec, unterhält verschiedene Innovationszentren in Lévis sowie Grenoble, Frankreich, mit Vertriebsniederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, China, Japan, Korea, Thailand und Singapur. Creaform ist Teil von AMETEK Ultra Precision Technologies, einem Geschäftsbereich von AMETEK Inc. AMETEK Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten mit einem Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926939-1&h=3670677889&u=https%3A%2F%2Fcf3d. io%2FuKWL&a=creaform3d.com

