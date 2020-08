Creative Director Fabian Haumann wechselt von thjnk zu TERRITORY WEBGUERILLAS (FOTO)

TERRITORY WEBGUERILLAS verstärkt sich am Kölner Standort mit einem kreativen Hochkaräter: Der Creative Director Fabian Haumann wechselt von thjnk zu TERRITORY – er soll die Kreation am Standort Köln vorantreiben und berichtet dabei an Executive Creative Director Felix Schmidt. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Key-Kunden Aldi Nord. Die Position ist neu geschaffen und resultiert aus dem starken Wachstum der Agentur in 2019.

Mit Fabian Haumann gewinnen die TERRITORY WEBGUERILLAS einen profilierten Kreativen mit viel Erfahrung: Haumann betreute in seiner Laufbahn Kunden wie Allianz, Deutsche Post DHL, Toyota/Lexus und True Fruits und wurde mit Preisen wie etwa bei den Effie Awards, den Cannes Lions, beim ADC und der PlakaDiva ausgezeichnet. Vor seiner Zeit bei thjnk war er u.a. als Senior Art Director bei BBDO und Ogilvy & Mather tätig.

“Ich kenne Fabian schon seit einigen Jahren und bin sehr froh, jetzt mit ihm eine starke, kreative Unterstützung für unsere Kunden am Standort Köln zu gewinnen. Seine langjährige Erfahrung auf hohem Niveau, seine Leidenschaft für herausragende Kommunikation und seine Hands-On-Mentalität werden uns dabei helfen, das Profil unserer Agentur in naher Zukunft weiter zu schärfen”, so Felix Schmidt, Executive Creative Director bei den TERRITORY WEBGUERILLAS.

Über TERRITORY WEBGUERILLAS

Die TERRITORY WEBGUERILLAS sind die Experten für Digital- und Social-Media-Marketing. Die Agentur wurde im Jahr 2000 gegründet und gehört seit 2016 zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte. Regeln brechen, unangepasst sein, Kommunikation neu denken – das ist bis heute die DNA der WEBGUERILLAS. Zu den Kunden der WEBGUERILLAS zählen unter anderem Aldi Nord, BMW, Deutsche Telekom, Hornbach und Amarula. Derzeit sind rund 130 Mitarbeiter an den Standorten München, Hamburg und Köln beschäftigt.

