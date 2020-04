Creditguide.de – Kreditvergleich

Selten war es so attraktiv Schulden zu machen wie in der aktuell weiter anhaltenden Niedrigzinsphase. Die Banken sind sehr daran interessiert, ihr Geld zu verleihen – dafür sorgt die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch für das kommende Jahr ist absehbar, dass die EZB ihre Strategie weiterhin nicht verändern wird.

Um bei der Vielzahl an möglichen Kreditgebern noch den Überblick zu behalten, haben sich Online-Kreditvergleiche bewährt. Auf Creditguide.de erhalten Verbraucher einen unverbindlichen und unabhängigen Überblick zu verschiedenen Kreditgebern und deren Konditionen.

Vorteile eines Kreditvergleichs

Bevor früher ein Kredit aufgenommen wurde, hat man ein vertrauensvolles Gespräch mit seinem Bankberater bei seiner Hausbank geführt. Damals wie heute gab es das Problem, dass eine Bank nur das eigene Portfolio an Möglichkeiten anbieten kann.

Mit einem Kreditvergleich erhalten Interessenten die Gelegenheit, tausende Anbieter miteinander nach verschiedensten Kriterien zu vergleichen. Mit dabei sind auch viele Direktbanken, die oftmals günstigere Konditionen bieten können, da sie ohne ein kostenintensives Filialnetzwerk organisiert sind und ohne eine teure Beraterstruktur auskommen.

Über Filter- und Suchoptionen lässt sich ermitteln wie sich z.B. der Zinssatz und die monatliche Rate verändern, wenn mehr oder weniger Geld aufgenommen wird. Auch der Verwendungszweck kann darüber entscheiden, zu welchen Konditionen ein Darlehen gewährt werden kann. Ein Kreditvergleich bietet die Möglichkeit, alle diese Parameter anzupassen. So wird die Suche nach dem richtigen Anbieter deutlich vereinfacht.

Kreditaufnahme zum Jahresbeginn – frische Liquidität für 2020

Viele Privatpersonen geraten zu Jahresbeginn in einen kleinen Liquiditätsengpass. Das liegt nicht nur an den teuren Weihnachtsgeschenken, sondern vor allen Dingen an jährlichen Zahlungen (z.B. gewisse Steuer- und Versicherungsbeiträge), die entweder Ende des Jahres für das zurückliegende Jahr entrichtet werden mussten oder nun im Voraus für das kommende Jahr fällig werden.

Rutscht man auf dem Konto ins Minus, drohen hohe Zinsen für den Dispositionskredit – die vielleicht interessanteste Möglichkeit für Banken, um in der heutigen Zeit noch lukrative Zinsgewinne einfahren zu können. Da kommt ein kleiner Überbrückungskredit mit einer kurzen Laufzeit für viele natürlich sehr gelegen. Sofern man die notwendige Bonität nachweisen kann, wird dieser auch in der Regel zu attraktiven Konditionen gewährt.

Bei einem Online-Kreditvergleich können gezielt Anbieter selektiert werden, die sich durch eine besonders schnelle Freigabe des Kredites auszeichnen. Bei diesen sogenannten Sofortkrediten landet das Geld oftmals schon nach wenigen Tagen auf dem Konto. Damit die Auszahlung schnell vorgenommen werden kann, müssen die erforderlichen Unterlagen online hochgeladen werden. Das spart nicht nur Portokosten, sondern auch wertvolle Zeit.