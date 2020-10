CRIF ist neues Mitglied der TechQuartier Community

CRIF ist eine Kooperation mit TechQuartier, dem führenden Fintech-Hub in Frankfurt, eingegangen. TechQuartier betreibt eine Innovationsplattform von Start-ups, Unternehmen, aufstrebenden Talenten, Akademikern, politischen Entscheidungsträgern und Experten in einem lebendigen Ökosystem von mehr als 300 Mitgliedern.

Als TechQuartier-Ökosystempartner nimmt CRIF über seinen globalen Innovation Hub ?InnovEcoS? (Innovation und Ökosystem) an Accelerator & Elevator Programmen teil, mit dem Ziel, als FinTech-Unternehmen das Angebot an digitalen, datengetriebenen Lösungen zu positionieren. Dank der Partnerschaft eröffnet sich für CRIF der Zugang zur TechQuartier-Community sowie zum Universitäts- und Partnernetzwerk.

Die Zusammenarbeit mit TechQuartier setzt die Strategie von CRIF fort, sich global mit FinTechs zu verbinden und Win-Win-Kooperationen einzugehen. Die globale InnovEcoS Unit wurde mit dem Ziel gegründet, die Innovation von Unternehmen, Finanzinstituten und Versicherungsunternehmen durch die Stärkung von Ökosystemen zu fördern. CRIF entwickelt kontinuierlich neue Mehrwertdienste und integriert diese in die CRIF Digital Next-Plattform, damit Banken, Versicherungsunternehmen und FinTechs die Chancen von Open Business nutzen können.

?Wir freuen uns sehr über die mit TechQuartier unterzeichnete Partnerschaft und sind begeistert, Teil dieses dynamischen Ökosystems zu sein”, erklärt Natalia Shchelovanova – Global Innovation and Ecosystem Lead bei CRIF. ?Wir nutzen den InnovEcoS-Hub, um mit FinTechs, Unternehmen, KMUs, Startups, InsurTechs und RegTech-Unternehmen in Kontakt zu treten und diese miteinander zu verbinden. Mit unseren Innovationen erweitern wir unser Marktangebot kontinuierlich und stellen unseren Partnern damit die besten Werkzeuge zur Verfügung, um das Leben ihrer Kunden zu erleichtern.?

?In der digitalen Wirtschaft werden sowohl Privat- als auch Firmenkunden immer anspruchsvoller und erwarten eine intuitive und schnelle Customer Experience. Aus diesem Grund haben wir InnovEcoS ins Leben gerufen, um die Entwicklung globaler Organisationen zu unterstützen und ihnen zu helfen, gemeinsam neue Wege zu beschreiten. Ökosysteme wie TechQuartier sind für uns wichtige strategische Partner, daher freuen wir uns sehr,

mit ihnen zusammenzuarbeiten”, bekräftigt Carlo Gherardi, CEO von CRIF.

?TechQuartier freut sich, CRIF, ein weltweit führendes FinTech-Unternehmen, in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir die Voraussetzungen schaffen, um die datengesteuerten Geschäftsmodelle unserer Community weiter zu unterstützen und international eine starke Zusammenarbeit bei der Digitalisierung aufzubauen?, sagt Miriam Unser, Leiterin Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei TechQuartier.

?Da TechQuartier in den Bereichen Big Data und KI wächst, müssen wir Partnerschaften aufbauen, um die europäische Zusammenarbeit zu unterstützen. Mit CRIF sind die Möglichkeiten und Chancen für unsere Community-Mitglieder und für zukünftige Projekte weltweit größer”, ist Dr. Sebastian Schäfer, Geschäftsführer bei TechQuartier, überzeugt.

Über TechQuartier

TechQuartier wurde 2016 im europäischen Finanzzentrum Frankfurt gegründet und ist eine branchenübergreifende Innovationsplattform, die Startups, Unternehmen und Nachwuchstalente zusammenbringt, um an neuen Technologien und digitalen Geschäftsmodellen zu arbeiten, sich zu treffen, zu lernen und zusammenzuarbeiten. Unsere Mitglieder-Community umfasst mehr als 300 Startups, 50 akademische und Unternehmensinnovatoren sowie Hunderte potenzieller Gründer.

Mit internationalen Bildungsprogrammen in den Bereichen Technologie, künstliche Intelligenz und Unternehmertum bringen wir jungen Köpfen bei, herauszufinden, wie sie ihre wirtschaftliche Zukunft gestalten können. Als eines der größten Innovationszentren Deutschlands und als Marktführer im Financial Big Data Cluster ebnen wir auch den Weg zu einem europäisch ausgerichteten Datenökosystem. Für mehr Informationen: www.techquartier.com.

Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führenden Informationsdienstleister für Firmen und Privatpersonen und kann auf über 130 Jahre Markterfahrung verweisen. Das Unternehmen bietet passgenaue Lösungen für die Identifikation, Bonitätsprüfung und Betrugsprävention, für Kreditrisiko- und Adressmanagement sowie zu Digitalisierung und Predictive Analytics für Unternehmen und Finanzinstitute. CRIFBÜRGEL gehört zur global agierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz in Bologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit über 5.000 Experten und über 70 Unternehmen in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv. Täglich nutzen rund 6.300 Banken und Finanzinstitute, über 55.000 Unternehmen und über 310.000 Verbraucher weltweit die Lösungen von CRIF. Weitere Informationen unter: www.crifbuergel.de