CRIFBÜRGEL ist neues Mitglied bei der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance

Der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL ist ab Anfang des Jahres neues Mitglied bei Frankfurt Main Finance. Frankfurt Main Finance ist seit 2008 die Finanzplatzinitiative des führenden Finanzplatzes in Deutschland und der Eurozone. Zu den über 70 Mitgliedern zählen neben dem Land Hessen sowie den Städten Frankfurt und Eschborn zahlreiche namhafte Finanzmarktakteure und ihre Dienstleister sowie private und öffentliche Hochschulen.

Frankfurt Main Finance bündelt die Kräfte der Akteure am Finanzplatz, vermarktet den Standort und schafft hochkarätige Dialogplattformen.

?Über die Mitgliedschaft von CRIFBÜRGEL freuen wir uns sehr. Als einer der führenden Informationsdienstleister in Deutschland passt CRIFBÜRGEL hervorragend in die Reihe unserer bisherigen Mitglieder, die aus Vertretern der Wissenschaft, der Finanzindustrie, der öffentlichen Verwaltung und dem aufstrebenden FinTech-Sektor bestehen. Unsere Zusammenarbeit stärkt die Trag- sowie Leistungsfähigkeit unseres Netzwerks und wird dem Finanzplatz Frankfurt und letztlich auch unseren FMF Mitgliedern zugutekommen?, sagt Hubertus Väth, Geschäftsführer von Frankfurt Main Finance.

?Frankfurt Main Finance steht ebenso wie CRIF Bürgel für Offenheit gegenüber Innovationen. Daher freuen wir uns sehr über die Mitgliedschaft und über die zukünftige Zusammenarbeit mit einem exzellenten Netzwerk innerhalb der Finanzbranche. Frankfurt hat sich durch die hohe Konzentration von Unternehmen der Finanzbranche als der führende Finanzplatz in Deutschland etabliert und zählt zu den wichtigsten Finanzzentren weltweit. Wir möchten die sich ergebenden Synergien mit Frankfurt Main Finance und den anderen Mitgliedern bestmöglich nutzen, damit Frankfurt diese Spitzenposition im Finanzmarkt weiter ausbauen kann. Darüber hinaus sind wir im Sinne unserer Strategie gespannt auf die Zusammenarbeit und den Kontakt mit einem der fortschrittlichsten internationalen Fintech-Hubs?, sagt CRIFBÜRGEL Geschäftsführer Christian Bock.

Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führenden Informationsdienstleister für Firmen und Privatpersonen und kann auf über 130 Jahre Markterfahrung verweisen. Das Unternehmen bietet passgenaue Lösungen für die Identifikation, Bonitätsprüfung und Betrugsprävention, für Kreditrisiko- und Adressmanagement sowie zu Digitalisierung und Predictive Analytics für Unternehmen und Finanzinstitute. CRIFBÜRGEL gehört zur global agierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz in Bologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit über 5.000 Experten und über 70 Unternehmen in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv. Täglich nutzen rund 6.300 Banken und Finanzinstitute, über 55.000 Unternehmen und über 310.000 Verbraucher weltweit die Lösungen von CRIF. Weitere Informationen unter: www.crifbuergel.de