CRM Programm mit “Begeisterungsfaktor”

Was wären Unternehmen ohne ihre Kunden? Der ?Kundenpflege? kommt in allen Branchen eine wichtige Aufgabe zu. Wer seine Kunden gezielt ansprechen, ihnen individuelle Angebote unterbreiten kann, hebt sich von Mitbewerben ab und baut langanhaltende Kundenbeziehungen auf. Das leistungsstarke CRM-Programm CAS genesisWorld ist speziell auf das Kundenmanagement im Mittelstand ausgerichtet. Dank flexibler Module passt sich die Software ganz den Bedürfnissen des Unternehmens an.

Eine professionelle CRM-Lösung hatte man bei der Wölfel-Gruppe, einem weltweiten Anbieter branchenübergreifender Ingenieur- und Systemlösungen rund um Schwingungen, Strukturmechanik, Akustik und Immissionsschutz mit Hauptsitz in Würzburg, gesucht. Gefunden wurde sie in der CAS genesisWorld. Der CAS-Partner sellmore nahm die Implementierung, inklusive der Schnittstelle zum ERP, vor, und Timo Klaas, Vertriebsleiter der Wölfel Wind Systems, erinnert sich: ?Die einfache Bedienung und das plattformübergreifende einheitliche Look & Feel war für uns von Anfang an ein echter Begeisterungsfaktor.?

Effektives Marketing ? weniger Streuverluste

Die digitale Kundenakte mit 360?-Rundumsicht enthält alle wichtigen Informationen zum Kunden, ob Kontakte, Termine und Aufgaben, die Kontakthistorie, Notizen, Angebote und auch Aufträge. ?Verkaufschancen lassen sich dank CAS genesisWorld von der ersten Anfrage über Angebote und Nachverhandlungen bis zum Verkauf systematisch erfassen?, führt Franz Oelsner, Consultant bei sellmore aus. ?Im Marketing ermöglichen komfortable Filterfunktionen eine treffsichere Zielgruppenauswahl mit individueller Ansprache.? Marketingaktivitäten lassen sich effektiver gestalten, da die Reaktionen darauf erfasst werden, und Streuverluste minimieren sich. ?Auf Knopfdruck liefert uns CAS genesisWorld alle wichtigen Zahlen für Reportings und damit die Grundlagen für fundierte Entscheidungen?, freut sich Monika Hofmann-Rösener, Marketing-Leiterin bei Wölfel, und weiß auch von einer signifikanten Steigerung bei den Homepage-Anfragen zu berichten.

CAS genesisWorld wächst mit

?Individualität ist bei diesem Programm Trumpf, aufgrund der intelligenten Schnittstellen lässt sich CAS genesisWorld nahtlos in bestehende Systeme integrieren und kann mittels seiner Module auch problemlos mitwachsen?, erklärt Oelsner . Bei der Wölfel-Gruppe optimiert die browserbasierte Web-Version von CAS genesisWorld standortübergreifend den Vertriebsprozess. Zudem haben die Experten von sellmore mit einer integrierten mobilen CardScan App optimale Voraussetzungen für Messen und Veranstaltungen geschaffen.

Mit sellmore zur passenden CRM Software

?CAS genesisWorld ? so sieht professionelle Kundenpflege heute aus, inklusive eines sicheren Datenschutzes?, betont Michael Noack, der Geschäftsführer von sellmore, und ergänzt: ?Kein CRM-Projekt ist wie das andere, wir von sellmore helfen unseren Kunden dabei, die zu ihnen passende CRM Software zu finden.?

Sellmore ist der Experte zum Thema CRM und Kundenmanagement. Sellmore verfügt über ein breites CRM-Portfolio für unterschiedliche Kundenbedürfnisse und hilft den Kunden bei der Auswahl des passenden Systems. Projektplanung, Implementierung, Schulung und Support werden zu CRM-Lösungen von Sage, CAS, SAP, Salesforce und Zoho angeboten.

Sellmore hat bereits über 400 CRM-Projekte im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich abgeschlossen.

Sellmore GmbH ist eine Tochtergesellschaft der NTR-Gruppe, die als IT-Partner für den Mittelstand Lösungen im Bereich ERP, CRM, DMS und CAD/CAM anbietet.

