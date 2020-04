Crowd ermöglicht neues Impact Hub Leipzig in Konsumzentrale

Derzeit versendet das Team des Impact Hub ein großes Dankeschön an alle Unterstützer*innen des Crowdfundings für die geplanten neuen Räume. Mitgründerin Anne Hegner: ?Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Moment des erfolgreichen Crowdfundings feiern dürfen und dass so viele Menschen in dieser schwierigen Zeit unsere Ziele teilen und unterstützen. Eigentlich wollten wir zum Dank eine große Sause veranstalten, aber wie schon das Bergfest und die vielen anderen geplanten Aktivitäten muss das warten bis zu einer Eröffnungsfeier. Jetzt arbeiten wir digital.?

Crowdfunding bestätigt die Ziele des Impact Hubs

Das Crowdfunding-Ziel von 20.000 Euro konnte nach einer kleinen Verlängerung bis zum 31.3. und dank einer Corona-Hilfsaktion der Crowdfunding-Plattform Startnext sogar mit über tausend Euro überschritten werden. Damit ist die Ausstattung des Coworkingspace? in der Plawitzer Konsumzentrale für den Anfang gesichert. 80 Unterstützende haben in den Impact Hub investiert, 36 davon ohne Gegenleistung. 22 Menschen, die helfen wollten, gaben auch Geld an die Partnerprodukte von dreiklang, Hilo-Café und Schöki. Impact Hub Leipzig konnte acht Mitgliedschaften neu generieren, darunter auch die erste Mieterin im Lehrer*innenzimmer, unserem Inspirations- und Denkraum für alle, die unterrichten und pädagogisch arbeiten. Beim Crowdfunding wurden auch thematische Präferenzen abgefragt: Worum soll sich das Impact Hub in Zukunft kümmern? 37,5% wünschten sich Projekte auch um den ländlichen Raum, 25% wünschten sich explizit mehr Gleichberechtigung und Förderung junger Gründerinnen.

Noch kein Termin für Eröffnung möglich

Anne Hegner: ?Wir haben auch neue Anfragen von interessierten Investoren erhalten und uns sehr über praktische Angebote zur Unterstützung bei Möblierung und Gestaltung gefreut. Unsere Zukunftsplanungen sind derzeit angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren bei Kunden, Partnern, Ausbaupartnern, Behörden natürlich schwerlich möglich.? Das Team um Anne Hegner und Geschäftsführer und Mitgründer Martin Jähnert weiß deshalb noch nicht, wann die Eröffnung stattfinden kann. ?Wir helfen, so gut wir können, bekannten und neuen Partnern und Personen beim Überstehen der Krise und freuen uns darauf, die Crowdfunding-Feier mit der Eröffnungsfeier zusammenzulegen!?

Die aktuellen Impact Angebote sind digital

Derzeit wird zuhause gearbeitet und digitales Coworking und Beratung großgeschrieben. Impact Hub Leipzig bietet jeden Morgen zum Tagesstart im Homeoffice ein virtuelles Standup im Zoom Meeting an. Link ist über Facebook oder Mailanfrage erhältlich. Ansprechpartner für Beratung und Zukunftsplanungen ist Geschäftsführer Martin Jähnert.