Cryptshare und digitronic geben Partnerschaft bekannt

Gerade jetzt, wo Kommunikation fast ausschließlich digital stattfindet und vertrauliche Informationen von A nach B gesendet werden müssen, sollte umfassender Schutz dieser Daten an oberster Stelle stehen. Klar muss es schnell gehen, denn der Geschäftsbetrieb darf nicht darunter leiden. Aber es muss auch sichergestellt werden, dass sensible Daten weder beim Abspeichern noch während der Übertragung abgefangen und Dritten zugänglich gemacht werden können.

Rundum-Schutz für vertrauliche Daten

Um genau diesen 360? Schutz für Data at Rest und Data in Transit zu gewährleisten, schließen sich jetzt zwei zukunftsorientierte IT-Sicherheitsunternehmen zusammen und bündeln ihre Kräfte in einer Technologie-Partnerschaft: Die Cryptshare AG mit Sitz in Freiburg stellt mit ihrer E-Mail-Verschlüsselung sicher, dass Informationen und Dateien während des Transfers gegen Angriffe Dritter zuverlässig geschützt sind. Auch sehr große Dateien können über diesen sicheren Weg schnell und zuverlässig gesendet werden. Die Verschlüsselungslösung HiCryptTM vom Chemnitzer IT-Sicherheitsexperten digitronic schützt sämtliche Daten vor und nach dem Versand, indem sie diese in einem digitalen Tresor verwahrt. Im Gegensatz zu üblichen Containerverschlüsselungslösungen ermöglicht die Software auch das gleichzeitige Arbeiten an verschlüsselten Shares.

?Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Cryptshare, denn nun können vertrauliche Daten direkt vor dem E-Mailversand aus dem verschlüsselten Laufwerk geholt, auf sicherem Weg übermittelt und beim Empfänger sofort wieder verschlüsselt abgelegt werden. Damit sind sie rundum vor Missbrauch, Diebstahl und Spionage geschützt.?, so Matthias Kirchhoff, Geschäftsführer von digitronic.

Der Beginn einer sicheren Erfolgsstory

Kennengelernt haben sich die Softwarehersteller übrigens über den Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT), in dem beide Unternehmen langjährige Mitglieder sind. Die Standnachbarschaft auf der vergangenen RSA Conference in San Francisco und der it-sa war der Beginn einer rundum sicheren Erfolgsstory. Cryptshare und digitronic freuen sich auf viele spannende Projekte und darauf, die digitale Welt mit ihren kundenspezifischen Softwarelösungen Made in Germany ein Stück sicherer und einfacher zu machen.

??Uns war schnell klar, dass sowohl die Unternehmen als auch die Produkte einfach perfekt zusammenpassen und hier aus 1+1=3 wird. Beide Lösungen sind sehr nutzerfreundlich und daher mit wenig bis keinem Schulungsaufwand einzuführen und für jeden Mitarbeiter im Unternehmen nutzbar. Dadurch steigt der Nutzen sofort mit der Einführung und die Datenschützer unserer Kunden sind begeistert! Denn sicher sind nur die Lösungen, die auch genutzt werden.?, so Markus Wolfer, Head of Sales DACH bei Cryptshare.

Über Cryptshare:

Die inhabergeführte Cryptshare AG widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 2000 der Entwicklung und dem Vertrieb von Softwarelösungen für Unternehmen. Hauptsitz und Entwicklungsstandort mit über 70 Mitarbeitern ist Freiburg im Breisgau. Vertriebsstandorte gibt es in Großbritannien sowie den Niederlanden, eine Tochtergesellschaft in den USA.

Im Mittelpunkt des Angebots steht Cryptshare, eine Kommunikationslösung für den sicheren Aus-tausch von Informationen. Mit ihr lassen sich E-Mails und Dateien jeder Größe und Art ad hoc aus-tauschen ? einfach und sicher, nachvollziehbar und kostengünstig. Sie ist in mehr als 2.000 Unter-nehmen in über 30 Ländern bei rund 4 Millionen Anwendern im Einsatz. Cryptshare wurde bereits 2017 mit dem ?Cybersecurity Excellence Award? in der Kategorie ?E-Mail Security? ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden sich unter www.cryptshare.com. Anwender können sich auch im Blog informieren.

Über digitronic:

digitronic ist ein deutscher Hersteller von IT-Sicherheitssoftware und wurde 1990 in Chemnitz ge-gründet. Der Fokus liegt auf innovativen Softwareprodukten zum Schutz vertraulicher und sensib-ler Daten. Die Lösungen orientieren sich stets an spezifischen Kundenanforderungen, sind voll-ständig skalierbar und meist problemlos in andere Systeme integrierbar.

Die Kernprodukte des Unternehmens sind ein Unified Massaging System für die vertrauliche Kom-munikation u.a. in Polizeibehörden (digitronic UMS), eine 2-Faktor-Authentifizierungslösung zur einfachen und sicheren Anmeldung an Endgeräten (SmartLogonTM) und eine Verschlüsselungslö-sung zur sicheren Ablage vertraulicher Daten auf Netzlaufwerken (HiCryptTM).

Weiteres zum Unternehmen kann unter https://www.digitronic.net nachgelesen werden. Spezielle Informationen zur Verschlüsselungslösung HiCryptTM finden sich unter https://www.digitronic.net/verschluesselung.