Crystal Blockchain: Sicherheitsverletzungen und Betrügereien mit Kryptowährungen weiterhin hoch trotz technischer Entwicklung

Zehn Jahre sind seit dem ersten offiziellen Cyber-Terrorangriff auf eine Krypto-Börse vergangen, und trotz technologischer Fortschritte ist es den meisten Kryptofirmen noch nicht gelungen, Sicherheitssysteme zu entwickeln, die Sicherheitsverletzungen auf ihren Plattformen zuverlässig minimieren.

Cyber-Terroristen machen sich zunehmend Sicherheitslücken zunutze. Abgesehen von Sicherheitsverletzungen gibt es verschiedene Arten betrügerischer Machenschaften, die es böswilligen Akteuren ermöglichen, Geld von ahnungslosen Opfern zu ergaunern, wie etwa Ausstiegsbetrügereien und Schneeballsysteme.

Crystal hat einen vollständigen und detaillierten Bericht über alle Sicherheitsverletzungen, betrügerischen Aktivitäten, Cyber-Terrorismus und Betrügereien mit Krypto-Währungen zwischen 2011 und 2020 erstellt. Bei insgesamt 113 Sicherheitsangriffen und 23 Betrugsdelikten wurden bisher Krypto-Vermögenswerte im Gesamtwert von etwa 7,6 Milliarden Dollar gestohlen (das ist vergleichbar mit dem BIP von Monaco).

Sicherheitsverletzungen beim Tauschhandel waren am verbreitesten in den Vereinigten Staaten, im Vereinigte Königreich, in Südkorea, Japan und China. Der bisher größte Währungsraub bei einem virtuellen Währungsunternehmen war der Hackerangriff auf die japanische Börse Coincheck im Jahr 2018.

[LESEN SIE DEN GANZEN BERICHT] (https://crystalblockchain.com/security-breaches-and-fraud-involving-crypto)

Die wichtigste Art des Cyber-Terrorismus nutzt eine Sicherheitslücke in den internen Sicherheitssystemen eines Kryptounternehmens und verschafft sich illegal Zugang zu den heißen Brieftaschen.

Es ist davon auszugehen, dass mit der Zunahme der Blockchains auch mehr Cyber-Terrorismus-Angriffe einhergehen und die von den Betrügern verwendeten Methoden und Technologien immer ausgefeilter und fortschrittlicher werden.

Um diese Daten auf einer interaktiven Karte zu sehen und den vollständigen Bericht herunterzuladen, besuchen Sie bitte unsere Übersicht über Sicherheitsverletzungen und Betrug mit Kryptowährungen (https://crystalblockchain.com/security-breaches-and-fraud-involving-crypto) auf der Website von Crystal.

(Bitte beachten Sie: Diese Daten wurden im November 2020 aktualisiert.)

