Culture Amp wird als?Strategic Leader? im Fosway 9-Grid? für Talent&People Success eingestuft

Culture Amp, eine führende Plattform für Mitarbeiterfeedback, gab heute bekannt, dass sie von der Fosway Group in deren neuem Modell Fosway 9-Grid? for Talent & People Success für das Jahr 2020 ausgezeichnet wurde. Die Fosway Group ist ein europäischer Analyst im Bereich Personalmanagement. Die Positionierung als Strategic Leader unterstreicht sowohl den anhaltenden Erfolg von Culture Amp im Bereich Produktinnovation als auch die mehrfach unter Beweis gestellte Fähigkeit, bei den mehr als 3.000 Kunden Akzeptanz, Zufriedenheit und Interessenvertretung zu erreichen. Dies spiegelt sich auch in der Einstufung als Net Promoter Score (NPS) von über 60 wider (>50 wird als ?Weltklasse? eingestuft).

Culture Amp veröffentlichte erst kürzlich Amplify, eine Sammlung neuer Tools und Funktionen, mit denen Manager ihre Führungsrolle in der heutigen Arbeitswelt übernehmen können. Die Aktualisierungen ermöglichen es ihnen, sich neue Fähigkeiten anzueignen, diese in die Praxis umzusetzen sowie aussagekräftigere und produktivere Ergebnisse für ihre Teams zu erzielen. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung bezüglich der Funktionalitäten des Produkts – sie umfassen jetzt Engagement, Performance Management und die Effektivität von Managern – hat die Einstufung von Culture Amp innerhalb des Fosway 9-Grid? zum Strategic Leader vorangebracht.

“Wenn uns das Jahr 2020 eines gelehrt hat, dann, dass Unternehmen ihre Employee Experience (die Erfahrungen ihrer Mitarbeiter) kontinuierlich anpassen und weiterentwickeln müssen”, so Nick Matthews, General Manager und Vice President EMEA, Culture Amp. “Wir prüfen ständig, wie unsere Plattform unsere Kunden dabei unterstützen kann, Maßnahmen zu ergreifen, die zu positiven Verhaltensänderungen und dauerhaften Auswirkungen führen – insbesondere unter diesen noch nie dagewesenen Umständen. Ich bin stolz auf unser anhaltendes Engagement, das eine globale Community von fast 100.000 Mitgliedern fördert. Sie alle haben sich der Schaffung einer besseren Arbeitswelt verschrieben, indem sie die Unternehmenskultur an erster Stelle stellen. Wir freuen uns sehr, dass Culture Amp als Strategic Leader eingestuft wurde und dass unsere Bemühungen von Fosway anerkannt werden.”

David Wilson, CEO von Fosway, sagte: “Traditionelle Ansätze für Talentmanagement sind im Zuge der COVID-19-Pandemie ins Hintertreffen geraten, da Organisationen versuchen, schnell voranzukommen und sich an so viele Veränderungen anzupassen. Spezielle Lösungsanbieter wie Culture Amp stören zunehmend den Markt. Das kontinuierliche Wachstum und der Erfolg der Plattform stellt seine Position als Strategic Leader in unserem neuen 9-Grid? for Talent & People Success unter Beweis”.

Der Fosway 9-Grid? Bericht steht hier zum Download bereit.

Über die Fosway 9-Grid?

Die Fosway Group ist Europas Nummer eins unter den HR-Branchenanalysten. Das Fosway 9-Grid bietet eine einzigartige Bewertung für die wichtigsten Bezugsmöglichkeiten für die Bereiche Lernen und Talente, die Unternehmen in EMEA zur Verfügung stehen. Die nun im sechsten Jahr durchgeführte Analyse basiert auf umfangreichen, unabhängigen Untersuchungen und Erkenntnissen aus dem Corporate Research Network von Fosway, dem über 150 Kundenorganisationen angehören, darunter BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell und Vodafone.?Erfahren Sie mehr über Fosway, dort finden Sie auch weitere Informationen zu Forschung und Dienstleistungen der Fosway Group.

Culture Amp ist eine führende Mitarbeiter- und Unternehmenskultur-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, das Engagement, die Bindung und die Leistung ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Culture Amp ist ein Unternehmen mit einem ?Culture First B- Zertifikat? mit 2.500 Kunden einschließlich Aegon, Airbnb, Go Cardless, KIND Snacks, McDonald?s, Mercy Health, Salesforce und Slack. Culture Amp hat in Melbourne begonnen und besitzt Büros in San Francisco, London und New York. Die Firma hat 150.000.000 US-Dollar von führenden Wagniskapitalfonds eingeworben, einschließlich Index Ventures, Felicis Ventures, Sapphire Ventures, Blackbird Ventures und Sequoia Capital China. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen unter cultureamp.com und @CultureAmp.