CURSOR CRM-Kongress auf 2021 verschoben: Teilnehmer und Fachaussteller begrüßen Entscheidung

Angesichts der Corona-Pandemie hat die CURSOR Software AG entschieden, den im September angesetzten CRM-Kongress auf 2021 zu verschieben. ?Das Wohlergehen unserer Teilnehmer, Partner und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Da wir aufgrund der hohen Teilnehmerzahl ein Ansteckungsrisiko nicht ausschließen können, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen?, begründet Thomas Rühl, Vorstandsvorsitzender bei CURSOR, die Entscheidung.

Optimale Netzwerkbedingungen Teil des Kongress-Konzepts

Der CURSOR CRM-Kongress in Gießen hat sich in den letzten Jahren zu einem internationalen Branchentreffpunkt entwickelt. Verantwortliche aus den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing und IT diskutieren Best Practices und die neuesten Entwicklungen im Kunden- und Prozessmanagement. Kongressteilnehmer schätzen besonders die optimalen Bedingungen zum Netzwerken mit anderen CRM-Spezialisten ? ein weiterer Grund für die Verlegung auf 2021, da nicht absehbar ist, ob und in welcher Form ein persönlicher Austausch im September möglich sein wird.

Teilnehmer und Fachaussteller haben mit großem Verständnis auf die Verschiebung reagiert: ?Vor dem Hintergrund der langen und kontinuierlichen Tradition des jährlichen CRM-Kongresses hat CURSOR sich die Entscheidung für dieses Jahr sicherlich nicht einfach gemacht. In Anbetracht des enormen Organisationsaufwands und der momentanen Planungsunsicherheit halten wir die Entscheidung jedoch für absolut gerechtfertigt. Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen in 2021?, so Erich Ehrenberg, Projektkoordinator Vertrieb bei der Clarity AG.

Neuer Termin im September 2021: beliebter Treffpunkt mit großer Fachmesse

Der CRM-Kongress findet nun am 8. und 9. September 2021 statt. Die Clarity AG und zahlreiche weitere Aussteller der Fachmesse haben den neuen Termin bereits bestätigt. Teilnehmer können sich daher auf ein außergewöhnliches Event freuen: Auf dem CRM-Marktplatz stellen ihnen Fachexperten innovative Produkte sowie vielfältige Integrations- und Erweiterungsmöglichkeiten vor.

CRM-Highlights und Praxisbeispiele auf vier Bühnen

Die Besucher erwartet ein breit gefächertes Informationsangebot. Auf vier Bühnen stellen CRM-Anwender, die CURSOR Software AG selbst, Partner und Dritte unterschiedliche Praxisbeispiele für exzellentes Kunden- und Prozessmanagement vor. Parallele Sessions ermöglichen Teilnehmern eine individuelle Programmgestaltung. Präsentiert werden unter anderem folgende Themen:

Customer Excellence: mit Multichannel Marketing und CXM zur exzellenten Kundenerfahrung

Digitale Plattformen und Kooperation

Prozessautomation: Kosten senken – Qualität steigern

Small BI: Infoboards & Infokacheln

Geschäftsprozesse für Energievertrieb sowie Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Vertrieb, Marketing und Kundenservice

Professionelles Veranstaltungsmanagement

Beschwerdemanagement der nächsten Generation mit b.better

Weitere Informationen rund um den CRM-Kongress sowie Anmeldemöglichkeiten unter https://www.crm-kongress.de

Die CURSOR Software AG zählt seit 30 Jahren zu den führenden Anbietern von Software und Beratung für das Kunden- und Geschäftsprozessmanagement (CRM ? Customer Relationship Management und BPM ? Business Process Management) und beschäftigt inzwischen über 100 Mitarbeiter.

Mit Softwareentwicklung, Beratung, Softwareeinführung, Schulung und Support erhalten Sie ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand.

Unternehmen der Energiewirtschaft, Banken und Finanzdienstleister sowie Dienstleistungs- und Industrieunternehmen profitieren so von exakt an ihren Anforderungen ausgerichteten Geschäftsprozessen.

Produkte: CURSOR-CRM als branchenunabhängiges CRM und darauf aufbauend die Branchenerweiterungen EVI und TINA. EVI bietet Spezialfunktionen für Energieversorger, Stadtwerke und Energiedienstleister; TINA für Strom- und Gas-Netzbetreiber.

Herausragendes Merkmal ist die Flexibilität der Anwendungen: Branchenspezifische und individuelle Anforderungen werden exakt abgebildet, Anpassungen können jederzeit umgesetzt werden.

Von internen Prozessen über Vertrieb, Marketing und Kundenservice bis zum Partner- und Lieferantenmanagement: CURSOR-Lösungen bieten Ihnen eine zentrale Plattform für Information, Kommunikation, Systemintegration und Prozessmanagement. Gewünschte Informationen sind sofort abrufbar, Bereichs- und Unternehmensziele sowie die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben werden effizient unterstützt.

Neu und einzigartig ist die Verbindung von CRM und BPM in einem System. Das ermöglicht die flexible Gestaltung und Anpassung von Abläufen ? von der Automatisierung von Standardabläufen im Tagesgeschäft (beispielsweise die interaktive Erstellung eines Angebots) bis hin zur Abbildung bzw. Neudefinition komplexer Abläufe über Bereichs-, System- und Unternehmensgrenzen hinweg.

