CURSOR-Hauptversammlung: Rekordzahlen in der Unternehmenshistorie unterstreichen positive Entwicklung

Gemeinsam. Begeisternd. Erfolgreich. Getreu dem Leitbild des Unternehmens verlief das Geschäftsjahr 2019 für die CURSOR Software AG erneut sehr erfreulich. Die Modernisierung des Firmengebäudes, die Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie der positive Trend bei der Neukundengewinnung unterstrichen die bemerkenswerte Weiterentwicklung des Gießener Softwareunternehmens. Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Axel Schwickert bedankte sich beim Vorstand für die Präsentation von ?Zahlen, die Freude machen?.

Rekordzahlen in der Unternehmensgeschichte

Am 23. Juni lud die CURSOR Software AG zur Hauptversammlung in die Firmengebäude in der Friedrich-List-Straße ein. Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation durch Corona folgten einige Gäste auch der Einladung zu einer virtuellen Teilnahme per Videokonferenz.

Die Rekordzahlen und Höhepunkte des Geschäftsjahres 2019 präsentierten die Vorstandsmitglieder Thomas Rühl, Stefan-Markus Eschner, Jürgen Heidak und Andreas Lange. Der Konzernumsatz liegt bei 11 Millionen Euro – Rekord in der Konzerngeschichte. Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) beträgt 1,48 Mio. Euro und auch das EBT (Vorsteuer-Ergebnis) konnte auf 1,11 Mio. Euro gesteigert werden. Der operative Cashflow stellt mit 1,4 Mio. Euro einen weiteren Rekordwert dar. Je Aktie beträgt der Gewinn 2,95 Euro, und die Eigenkapitalquote liegt bei komfortablen 52%.

Reibungslose Geschäftsprozesse durch fortlaufende Produktentwicklung

Die ständige Weiterentwicklung von CURSOR-CRM, EVI und TINA garantiert Anwendern ein stets hohes Maß an Funktionalität, Qualität und Zukunftssicherheit. Stefan-Markus Eschner, Vorstand für Technik und Innovation, verwies auf die Indienststellung der CURSOR Service Cloud, die allen CURSOR Anwendern ergänzende Cloud-Dienste zur Verfügung stellt. Damit verfügt über eine zukunftsweisende Hybridarchitektur, die sich mit skalierenden Diensten an die Bedürfnisse der Anwender anpasst.

Positiver Trend bei Neukundengewinnung

Der Aufwärtstrend im Bereich der Neukundengewinnung hält an. Das Jahresziel konnte sogar um 26% überschritten werden. Hier hat der volumenstärkste Auftrag in der CURSOR-Unternehmens?geschichte nicht unwesentlich beitragen: Nach einer europaweiten Ausschreibung entschied sich der Stuttgarter Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW für TINA.

Jürgen Topp in Aufsichtsrat gewählt

Nach 5 Jahren im Aufsichtsrat legte Udo Lück sein Mandat nieder. Seit 2015 war der erfolgreiche Unternehmer im Aufsichtsgremium tätig und brachte mit viel Engagement seine Erfahrungen ein. ?Es war mir eine Ehre für CURSOR im Aufsichtsrat gewesen zu sein und denke, dass ich an der einen oder anderen Stelle mit meiner Erfahrung und meinen Fragen weiterhelfen konnte?, bedankte sich Udo Lück beim Vorstand.

Als Nachfolger wurde der ehemalige CURSOR-Vorstand Jürgen Topp einstimmig gewählt, der mehr als 14 Jahre die Bereiche Vertrieb und Consulting verantwortete. Topp bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen: ?Ich freue mich auf diesen Seitenwechsel und die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kollegen im Vorstand.? Und mit einem Schmunzeln ergänzte er: ?Jetzt kann ich die Fragen stellen, die ich als Vorstand nie gefragt bekommen wollte.?

Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

Der durch die Corona-Pandemie erwartete wirtschaftliche Rückgang ist aktuell ausgeblieben. ?Im Geschäftsbereich CRM ist die Auslastung derzeit auf höchstem Niveau, daher erwarten wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020?, zeigte sich Consulting-Vorstand Jürgen Heidak erfreut.

Andreas Lange, Vorstand für Vertrieb, resümierte: ?Aufgrund des starken Auftragseingangs im vergangenen Jahr haben wir eine gute Ausgangsbasis für 2020 in den Bereichen Bestands- und Neukundengeschäft gelegt.?

Die CURSOR Software AG zählt seit 30 Jahren zu den führenden Anbietern von Software und Beratung für das Kunden- und Geschäftsprozessmanagement (CRM ? Customer Relationship Management und BPM ? Business Process Management) und beschäftigt inzwischen über 100 Mitarbeiter.

Mit Softwareentwicklung, Beratung, Softwareeinführung, Schulung und Support erhalten Sie ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand.

Unternehmen der Energiewirtschaft, Banken und Finanzdienstleister sowie Dienstleistungs- und Industrieunternehmen profitieren so von exakt an ihren Anforderungen ausgerichteten Geschäftsprozessen.

Produkte: CURSOR-CRM als branchenunabhängiges CRM und darauf aufbauend die Branchenerweiterungen EVI und TINA. EVI bietet Spezialfunktionen für Energieversorger, Stadtwerke und Energiedienstleister; TINA für Strom- und Gas-Netzbetreiber.

Herausragendes Merkmal ist die Flexibilität der Anwendungen: Branchenspezifische und individuelle Anforderungen werden exakt abgebildet, Anpassungen können jederzeit umgesetzt werden.

Von internen Prozessen über Vertrieb, Marketing und Kundenservice bis zum Partner- und Lieferantenmanagement: CURSOR-Lösungen bieten Ihnen eine zentrale Plattform für Information, Kommunikation, Systemintegration und Prozessmanagement. Gewünschte Informationen sind sofort abrufbar, Bereichs- und Unternehmensziele sowie die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben werden effizient unterstützt.

Neu und einzigartig ist die Verbindung von CRM und BPM in einem System. Das ermöglicht die flexible Gestaltung und Anpassung von Abläufen ? von der Automatisierung von Standardabläufen im Tagesgeschäft (beispielsweise die interaktive Erstellung eines Angebots) bis hin zur Abbildung bzw. Neudefinition komplexer Abläufe über Bereichs-, System- und Unternehmensgrenzen hinweg.

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf cursor.de: https://www.cursor.de/aktuelles