Customer Experience ? Das Erlebnis macht den UnterschiedWir leben in einer Experience Economy. Die Zeiten, in denen das Produkt der King war, sind für Unternehmen vorbei: In der Experience Economy legt der Kunde nicht mehr nur Wert auf ein Produkt oder einen Service; er ist auf der Suche nach der besten Customer Experience (Kundenerfahrung, Kundenerlebnis). Er erwartet ein Erlebnis, das authentisch ist, seinen persönlichen Vorlieben entspricht, dialog-orientiert und vor allem einfach ist.

Das Kundenerlebnis macht den Unterschied. Es entscheidet darüber, ob sich Kunden für oder gegen Ihr Unternehmen entscheiden. Die Customer Experience ist die neue Währung auf dem Marktplatz der Zukunft.

Die Customer Experience macht den Unterschied. Die Messlatte, die Kunden aufgelegt haben, liegt hoch. Wenn es um den Erfolg Ihres Unternehmens geht, dann führt kein Weg am Kundenerlebnis, an den Kundenerfahrungen vorbei.

In meinem Gratis Live-Webinar ?Customer Experience – Die neue Messlatte für den Unternehmenserfolg. Die drei häufigsten Irrtümer ? einfach vermeiden.“ zeige ich Unternehmern, die sich gerade ?LOST? in ihren endlosen Projekten in Vertrieb, Marketing, Service, Personal, IT fühlen, was die drei häufigsten Irrtümer im Umgang mit Customer Experience sind und wie sie diese einfach vermeiden können. Wie sie das Optimum aus ihrer Organisation und ihren Mitarbeitern herausholen können, um ihre Kunden immer wieder aufs Neue zu begeistern. Wie sie Klarheit gewinnen und sich wieder auf das Wesentliche, die Kunden, fokussieren.

𝙂𝙧𝙖𝙩𝙞𝙨 𝙇𝙞𝙫𝙚 𝙒𝙚𝙗𝙞𝙣𝙖𝙧 𝟭𝟳.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟬 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝙐𝙝r

Für Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Service oder HR in einem kleinen oder mittleren Unternehmen (30 – 200 Mitarbeitern), denen loyale Kunden eine Herzensangelegenheit sind.

Den Aufwand, den Unternehmer mit ihren Teams betreiben, um bei ihren Kunden zu punkten und in der Gunst ganz oben zu stehen, wird immer größer. Neue Instrumente in Vertrieb, Marketing, Service, Personal sind in der letzten Zeit hinzugekommen. So richtig und wichtig jedes einzelne für sich betrachtet ist, so herausfordernd und aufwendig ist die erfolgreiche Einbindung. Die gewünschten Unternehmensergebnisse lassen auf sich warten und bisher erfolgreiche Aktionen in Vertrieb, Marketing oder Service greifen nicht mehr.

Im Webinar erfahren Sie:

1. Customer Experience – das Erlebnis macht den Unterschied

2. Die drei häufigsten Irrtümer im Zusammenhang mit Customer Experience und wie Sie sie einfach vermeiden können

3. Wie Sie sich Customer Experience für loyale Kunden zu Nutze machen

4. Wie Sie mit Klarheit First! einen Überblick über die aktuelle Lage gewinnen

Die Teilnehmenden des Webinars erfahren, warum es nicht reicht auf aktuelle Trends zu springen und neue Instrumente einfach zu mixen, in der Hoffnung den Nerv Deiner Kunden zu treffen. Wie Sie Ihr Team, einem Orchester gleich, auf die gleiche Symphonie einstimmen, Ihre Mitarbeiter so in Szene setzen, dass am Ende Lösungen entstehen, die, einem Ohrwurm gleich, für Kunden unwiderstehlich sind und begeistert gefeiert werden.

Das Webinar ist live und wird inklusive Fragen eine Stunde dauern. Es wird KEINE Aufzeichnung geben. Dabei sein lohnt sich, vor allem, weil Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen.

