CX Partner des Jahres: Sybit mehrfach ausgezeichnet

Die Sybit GmbH hat im ersten Halbjahr 2021 mehrere Auszeichnungen gewonnen. Dem auf Customer Experience spezialisierten Beratungshaus wurden von der SAP gleich mehrere Preise verliehen. Vor allem sticht hier die Auszeichnung als CX Partner des Jahres heraus. Auch im Agenturmarkt konnte sich Sybit mit seinem Full-Service Ansatz beweisen: Im Internetagenturranking wird Sybit erneut unter den Top 20 Digitalagenturen in Deutschland gelistet.

Am 27. Mai 2021 überreichte die SAP im Rahmen der Diamant-Initiative der Sybit GmbH den Award ?Partner des Jahres für Customer Experience?. Das bedeutet für die Sybit nicht nur eine Bestätigung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit ihren zahlreichen Kunden, sondern hat auch konkrete Auswirkungen auf die Marktbearbeitung. Über den Awardgewinn sicherte sich Sybit auch die Teilnahme am Partner Advisory Council der Geschäftsleitung der SAP Deutschland. Zudem erlangte Sybit den Fokuspartnerstatus und genießt dadurch exklusive Zugänge zu einschlägigen Ressourcen.

Ebenfalls am 27. Mai 2021 wurde das neue Internetagentur-Ranking veröffentlicht, das die umsatzgrößten Full-Service-Internetagenturen in Deutschland listet. Sybit belegt hier mit Platz 19 wie die Jahre zuvor einen hervorragenden Platz unter den Top 20. Das Ranking ist eine Initiative des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) in Koproduktion mit iBusiness und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V.

Am 22. und 23. April ehrte die SAP in Deutschland die erfolgreichsten Implementierungen von SAP-Anwendungen in den Kategorien ?Business Transformation?, ?Business Transformation SAP S/4HANA? ?Digital Pioneer? und ?Rapid Time to Value? und verlieh zudem in der Schweiz die SAP Quality Awards 2021 in Gold, Silber und Bronze. In der Kategorie ?Digital Pioneer? gewann die BenLink AG mit dem gemeinsamen Projekt mit Sybit Silber. BenLink bietet global Wartungsservices für Maschinen auf der Grundlage einer neuen Crowd-Service-Plattform an. Das Urteil der Jury: Das Projekt besteche durch seine kompromisslose Ausrichtung auf den Business-Nutzen. Ebenso überzeuge der Einsatz von sehr neuen SAP-Lösungen und -Technologien. Ebenfalls unter die Finalisten der Kategorie ?Digital Pioneer?, diesmal in Deutschland, schaffte es das Projekt des weltweit führenden Herstellers von CNC-Drehmaschinen, der INDEX-Werke GmbH & Co. KG aus Esslingen. Gemeinsam mit Sybit verwirklichte das Unternehmen eine Wartungs- und Lebenszyklus-Plattform unter Einsatz intelligenter Technologien und der SAP Commerce Cloud.

Die Sybit GmbH hat sich auf kundenzentrierte Lösungen entlang der Customer Journey spezialisiert, bei denen sämtliche End-2-End-Prozesse digital abgebildet werden, vom Vertrieb über E-Commerce und Service bis hin zum Marketing. Als langjähriges SAP-Beratungshaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eine ganzheitliche Prozessberatung von der Analyse und Strategieplanung, über Design und Implementierung bis hin zu umfassenden Application Management Services auf Basis der SAP Customer Experience Solutions.

Gegründet im Jahr 2000 vertrauen heute über 300 Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweit agierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Konsumgüterindustrie und dem Automobilsektor auf die langjährige Expertise des SAP Platinum Partners. Sybit gehört zu den Top 20-Digitalagenturen in Deutschland und beschäftigt am Hauptsitz in Radolfzell und den Niederlassungen in Bielefeld, Hannover, Offenbach und Pforzheim über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit August 2018 ist Sybit eine Tochter von NTT DATA Business Solutions, einem der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser, welches mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 30 Ländern das SAP-Portfolio vollständig abdeckt.

Weitere Informationen: www.sybit.de