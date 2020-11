Cyber Security im Fokus: Wesentliche Fakten rund um IT-Sicherheit

br />



Umfassendes Lünendonk? IT Security Whitepaper

Anforderungen an nachhaltige Cyber-Security-Strategie werden beleuchtet

(Arvato Systems) Gütersloh ? Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder hat in Zusammenarbeit mit Arvato Systems soeben das umfassende Whitepaper ?Cyber Security – die digitale Transformation sicher gestalten? publiziert. Die Veröffentlichung beschäftigt sich mit Hintergründen und Anforderungen an eine nachhaltige Cyber-Security-Strategie von Unternehmen.

Die Wahrnehmung von Cyber-Angriffen und Datensicherheit hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Infolge der zunehmenden Digitalisierung von Geschäfts- und IT-Prozessen nehmen sowohl die Angriffspunkte als auch die Zahl der Angriffe durch Cyber-Kriminelle zu. Einfallstore für Hacker waren und sind nicht selten veraltete IT-Landschaften. Weitere Gefahren ergeben sich aufgrund einer zu geringen Priorisierung des Schutzes vor Cyber-Bedrohungen.

Mit fortschreitender Digitalisierung erlangt der Schutz vor Cyber-Angriffen jetzt zunehmend Aufmerksamkeit im Top-Management. Die Verlagerung von Geschäfts- und IT-Prozessen in die Cloud spielt eine immer größere Rolle. Und tatsächlich sind Security-Aspekte neben Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit die wichtigsten Gründe dafür. Gleichzeitig betreiben sehr viele Unternehmen Teile ihrer Legacy-IT weiter in den klassischen Rechenzentren. Diese hybriden, komplexen IT-Landschaften müssen geschützt werden ? aber was sind wirkungsvolle Strategien dafür?

Das jetzt erschienene Whitepaper ?Cyber Security – die digitale Transformation sicher gestalten? greift diese Themen auf und beschäftigt sich mit den Anforderungen an eine nachhaltige Cyber-Security-Strategie. Von Cloud Transformation & Cloud Security über Security Operations Center (SOC) bis zu Managed Security Services.

Das vollständige Whitepaper kann exklusiv und kostenlos auf der Arvato Systems Webseite unter https://arvato-systems.de/…

heruntergeladen werden.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de