Cyber Week 2020: Jetzt Vorteile auf ausgewählte Weiterbildungen sichern

Cyber Monday war gestern. Dieses Jahr erweitert das Studieninstitut für Kommunikation die bekannte Aktion auf eine ganze Woche: Die Cyber Week startet ab dem 23. November 2020. Im Angebot inkludiert sind der Eventmanager (IHK) Kompaktlehrgang und das Online-Training Digitale Events. Auf beide Weiterbildungen erhalten Interessierte vom 23. November bis 27. November einen 15% Vorteil auf die Gebühren.Die Weiterbildungen finden als reine Online-Veranstaltungen statt. Das heißt für den Teilnehmer: Flexibles und sicheres Lernen vor dem eigenen Bildschirm mit Durchführungsgarantie. Ohne Anreise- oder Übernachtungskosten.Eventmanager (IHK) kompaktDer Kompaktlehrgang bietet fundiertes Eventmanagement-Wissen in kurzer Zeit. Zwei Wochen Online-Seminare ab dem 4. Januar 2021 mit verschiedenen Experten auf dem Themengebiet leiten die Lernphase ein, es folgt ein Selbststudium welches mit der IHK-Prüfung am 16.03.2021 vor der IHK Köln abschließt. Inhaltliche Schwerpunkte sind u.a. modernes Eventmanagement und Eventmarketing, Konzeption und Strategie, Projektmanagement und Organisation analoger, digitaler und hybrider Eventformate, Social Media im Veranstaltungsmanagement, Inszenierung und Durchführung.– 10 Online-Seminartage (04.01.-15.01.2021), 6 Lehrhefte– Mündliche und Schriftliche Zertifikatsprüfung am 16.03.2021– Gebühren: 2.695 Euro (mit 15% CYBER MONDAY Vorteil: 2.290 Euro)– Infos unter: www.studieninstitut.de/eventmanager-kompaktDigitale EventsThe Show must go on(line). Die Konzeption und Planung digitaler Events werden im zweitägigen Online-Training im Dezember thematisiert. Wie lassen sich bestehende Eventformate mit digitalen Möglichkeiten verknüpfen bzw. ergänzen? Welche neuen Eventformate lassen sich mit Hilfe von digitalen Tools kreieren? Wie verläuft die Customer Journey in Zeiten der Digitalisierung und wie lassen sich “beide Welten” kreativ miteinander verbinden? Diese und weitere Fragen werden am 4. Dezember im Online-Seminar geklärt. Nur einen Tag später können die TeilnehmerInnen ihre vorher gebuchte, individuelle Online-Sprechstunde wahrnehmen. Ziel: Die eigenen Cases bzw. Formate werden geprüft und optimiert.– 04./05.12.2020– 445 Euro zzgl. MwSt. (mit 15% CYBER MONDAY Vorteil: 378 Euro zzgl. MwSt.)– Infos unter: www.studieninstitut.de/digitale-eventsUm den 15% Vorteil bei den beiden ausgewählten Weiterbildungen einzulösen, geben Sie bei der Anmeldung im Bemerkungsfeld das Stichwort CYBER WEEK an. Bei Fragen steht Ihnen das Beratungsteam des Studieninstituts zur Verfügung, werktags erreichbar von 9 bis 15 Uhr. Beratungshotline: 0800/77 92 37-0 (bundesweit kostenfrei) oder per Mail an beratung@studieninstitut.de.