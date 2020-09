CyberLink PowerDirector 365 Business und AdDirector App: Neue Lösungen für ein einfaches und kreatives Gestalten von professionellen Werbevideos

Taipeh, Taiwan – 17. September 2020 – CyberLink Corp. (5203.TW), ein marktführendes Unternehmen für Multimedia-Software, stellt heute eine neue Produktreihe speziell für Business-Anwender vor: PowerDirector 365 Business (Windows) und AdDirector (Android & iOS). Unternehmer wenden sich mehr denn je dem digitalen Marketing zu, um neue Kunden zu gewinnen. Oft haben sie jedoch Schwierigkeiten, qualitativ hochwertige Videoinhalte zu erstellen. PowerDirector 365 Business stellt diesen Anwendern nun die richtigen Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie – dank anpassbarer Vorlagen – in wenigen Minuten ausgefeilte Video Ads kreieren können. Über die einfache Verwendung der passenden Vorlagen hinaus, bietet CyberLink gleichzeitig mit der preisgekrönten Software PowerDirector eine umfassende Videobearbeitung mit dem PowerDirector 365 Business an. Die neue App AdDirector ist mit einem intuitiven und funktionsreichen Design für Smartphone und TabletPC optimiert und macht es zum perfekten Tool für die Erstellung von Videoanzeigen von jedem beliebigen Ort aus. Unternehmen können ihre Stories dank lizenzfreiem Zugriff auf den weltweit größten Stock-Katalog ansprechend erzählen und somit ihre Markenpräsenz online stärken.

Während Geschäftsinhaber die Bedeutung des digitalen Marketings für die Umsatzsteigerung – insbesondere während der gegenwärtigen Pandemie – weitestgehend sehen, haben viele Selbstständige das Problem, überzeugende Werbematerialien, insbesondere Videos, kostengünstig und effektiv zu erstellen. Die neuen Software- und App-Lösungen von CyberLink setzen genau hier an: Die Videoerstellung erfolgt in drei einfachen Schritten, die jeder – egal ob Profi oder Anfänger – meistern kann. Mit Hunderten von Vorlagen, die für soziale Medien optimiert sind und in regelmäßigen Updates hinzugefügt werden, können Anwender leicht den richtigen Stil finden, der zu ihrer Marke passt. Anschließend können Inhalte aus einer umfangreichen Sammlung von Stock-Videos, Fotos und Musik von Shutterstock ausgewählt werden, um die perfekte Anzeige für eine kreative Kundenbindung sowie Neugewinnung von Kunden zu erstellen.

?Unternehmen müssen sich mehr denn je an soziale Medien und andere Online-Marketingkanäle wenden, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Video ist zum bevorzugten Medium geworden, um mit den Kunden in Kontakt zu treten und Verkäufe zu generieren?, sagt Dr. Jau Huang, CEO von CyberLink. ?Wir möchten unsere Anwender dabei unterstützen, wirkungsvolle, professionelle Marketingvideos zu erstellen, mit denen sie ihr Geschäft ausbauen können. Unsere Lösungen sollen Unternehmensinhabern helfen, schnell Ergebnisse zu erzielen, unabhängig davon, ob sie über interne Marketing- und Designressourcen verfügen oder nicht.?

PowerDirector 365 Business enthält alle Funktionen der aktuell veröffentlichten Videoschnitt-Software PowerDirector 19. Die neue Version ermöglicht eine flexible Anpassung der exklusiven Business-Vorlagen und bietet Anwendern eine unübertroffene Vielseitigkeit beim Erstellen von Videos. Mit neuen Funktionen wie dem Überlagern von Skizzen-Animationen und dem Form-Designer können die Anwender den Clips und Videos animierte Skizzen und vektorbasierte Formen hinzufügen. Zudem geben anpassbare Bewegungsgrafiken und dynamischen Titel-Einblendungen jedem Text und jeder Überschrift das gewisse Extra.

PowerDirector 365 Business & AdDirector bieten folgende Funktionen und Vorteile:

? Unbegrenzter Zugriff auf CyberLinks professionelle Stock-Medienbibliothek

? Unbegrenzter Zugriff auf CyberLinks Design-Pakete wie Vorlagen und Stilvoreinstellungen

? Direkter Zugriff auf CyberLinks integrierte Stock-Bibliothek powered by Shutterstock

? Zugriff auf regelmäßige Neuerscheinungen wie neue Bearbeitungswerkzeuge, Funktionen, Vorlagen und Design-Pakete

? Premium-Kundenservice

? 50 GB Cloud-Speicher von CyberLink

Preise

? PowerDirector 365 Business (Windows) 1 Monat: 69,99; 12 Monate: 299,99

? AdDirector (Android & iOS) 1 Monat: 6,99; 12 Monate: 59,99

Verfügbarkeit

PowerDirector 365 Business ist ab sofort im CyberLink Online Store und bei autorisierten Fachhandelspartnern weltweit in den folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Japanisch und Koreanisch. AdDirector ist im AppStore (iOS) und dem Google Play Store (Android) erhältlich.