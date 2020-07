CyberLink PowerPlayer 365 ? All-in-One Medien-Player für unterwegs

Taipeh, Taiwan ? Juli 2020 ? CyberLink Corp. (5203.TW) bietet mit dem neuen PowerPlayer 365 zahlreiche Funktionen des bekannten Medien-Players PowerDVD 20 für Home Media Entertainment für unterwegs. Ganz gleich ob Online HDR-Inhalte über YouTube, 4K Filme, gespeicherte Serien auf dem eignem PC oder Lieblingsvideos auf dem Mobilgerät ? mit dem PowerPlayer 365 können Filme, Videos, Fotos und Musik geräteübergreifend, kabellos, jederzeit und überall wiedergegeben werden. Damit ist der PowerPlayer 365 der ideale Urlaubsbegleiter für die Ferienzeit.

Medien-Erlebnis To Go

Neben der Streaming-Funktion, über die Videos direkt vom Mobilgerät oder PC auf den Fernseher gestreamt werden können, bietet der PowerPlayer 365 den Zugang zur persönlichen CyberLink Cloud. In die Cloud können Medien hochgeladen und von jedem Gerät überall und auch offline angesehen werden. Der Speicher von 100 GB bietet genug Platz für 40 HD Filme und ist für 12 Monate kostenlos. Neu ist zudem die Freigabefunktion für Freunde und Familie: Videos und andere Inhalte in der Cloud können so geteilt und auf anderen Geräten angesehen werden ? dank der exklusiven TrueTheater Wiedergabeverbes?serungen in bester Video- und Audioqualität.

Der CyberLink PowerPlayer 365 ist als Abo-Version für 39,99 im Jahr oder für 9,99 im Monat für Windows und Android erhältlich.

Weitere Informationen unter: https://de.cyberlink.com/products/powerplayer/features_de_DE.html