CyberLink veröffentlicht neue Versionen seines preisgekrönten PowerDirector und weitere Multimedia-Bearbeitungssoftware

Taipeh, Taiwan – 16. September 2021 – CyberLink Corp. (5203.TW) veröffentlicht heute die neuen Versionen des Software-Pakets DirectorSuite 365 für Kreative. Damit werden die neuen Versionen von PowerDirector, PhotoDirector, AudioDirector und ColorDirector vorgestellt, die sich durch neue und hilfreiche KI-Werkzeuge, Effekte in Studioqualität und höchste Präzision bei Bild- und Audiobearbeitung auszeichnen. Dank Ergänzung der iStock by Getty Images Stock-Bibliothek können die Anwender jetzt auf 2 Millionen weitere lizenzfreie Stockvideos und Fotos zugreifen, zusätzlich zu den über 6 Millionen Videos, Fotos und Musiktiteln, die bereits in einer integrierten Shutterstock-Bibliothek enthalten sind. Alle diese Neuerungen sind im 365-Abonnement der DirectorSuite sowie PowerDirector 365 und PhotoDirector 365 enthalten.

PowerDirector 365 bietet neue intelligente Funktionen und eine optimierte Benutzeroberfläche. Ein effizienter Workflow ist mit KI-gestützten Tools garantiert: Die Objektauswahl funktioniert intuitiver und die neue Funktion zum einfachen Wechseln des Himmels hilft bei der Videoverbesserung. Bei den Audio-Funktionen wird mittels KI-Technologie bei der Sprachoptimierung sowie Windentfernung unterstützt. Mit den verbesserten Maskierungs- und Mischwerkzeugen können im Handumdrehen surrealistische Szenen erstellt werden und die neuen Bildschirmaufnahme- und Live-Streaming-Funktionen garantieren nahtloses Bearbeiten, Teilen und Streamen von Videos auf populären Streaming-Plattformen. Mit der Funktion Audio Smart Fit kann jede Hintergrund-Audiospur automatisch an die Länge des jeweiligen Videoclips angepasst werden. Zudem erhalten Anwender unbegrenzten Zugriff auf über 8 Millionen lizenzfreie Stock-Medien bereitgestellt von Shutterstock und iStock by Getty Images.

In diesem Update hat das CyberLink-Team auch mehrere Verbesserungen an der beliebten Mac-Version von PowerDirector 365 vorgenommen, die im Dezember 2020 erstmals veröffentlicht wurde. Zusätzlich zu den vorhandenen umfangreichen Funktionen, die die Bedürfnisse von Anwendern aus allen Bereichen abdecken, lassen sich mit neuen Tools wie Form-Designer, verbesserte Masken- und Mischmodi, Farbanpassung und Beleuchtungsanpassungsoptionen Spezialeffekte im Hollywood-Stil erstellen. Dabei steht weiterhin die schnelle Performance sowie intuitive Benutzung von PowerDirector im Vordergrund.

Beim PhotoDirector 365 – erhältlich für Windows und MacOS – wurden neue Lichteffekte und Farbanpassungsfunktionen hinzugefügt. Dank umfassender KI-Werkzeuge kann beispielsweise der Himmel im Bild einfach ausgetauscht oder über die unterschiedlichsten Fotoanimationseffekte in ein visuelles Meisterwerk verwandelt werden. Zudem können Bilder nun mit einer Vielzahl von Lichteffekten wie Lichtstrahlen-, Bokeh- und natürlichen Lichteffekten ausgeleuchtet werden. Einzigartige Kompositionen können dank der verbesserten Ebenenbearbeitung und den neuen Funktionen für den Ebenenbearbeitungsverlauf, wie das Festlegen von Mischeffekten für einzelne Ebenen, erstellt werden. Der neue Audio Beat-Effekt ermöglicht zudem das Hinzufügen von Bounces und Shakes, um dem Bild einen eigenen Rhythmus zu verleihen – sehr beliebt auf Social Media. Auch PhotoDirector wartet mit einer erweiterten Stock-Bibliothek mit über 4 Millionen Bildern und Musiktiteln auf, die von Shutterstock und iStock by Getty Images bereitgestellt werden.

Für AudioDirector 365 gibt es neue UI- und Funktionsverbesserungen, die mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit bieten. Anwender können mit der neuen Sprachverbesserung und optimierten Funktionen wie DeReverb, Audio Smart Fit sowie Stimmbalance und -entfernung Audio in Kinoqualität erstellen. Zudem wurde die Ripple-Bearbeitung aktualisiert, um eine intuitivere Mehrspurbearbeitung zu ermöglichen. ColorDirector 365 ermöglicht in diesem Update optimierte Farbsteuerungen, einschließlich des neuen RGB-Parade-Modus zum Anpassen der Verteilung von Farbkomponenten in einem Bild. Zudem wurden neue visuelle Effekte wie Glitch-, Körnung-, Bokeh- und Funkel-Effekte hinzugefügt, um Videos den letzten Schliff zu geben. Sowohl AudioDirector als auch ColorDirector sind jetzt im beliebten 365-Abonnementmodell verfügbar, das einen unbegrenzten Zugriff auf Effektpakete, monatlichen Updates und einer lizenzfreien Medienbibliothek garantiert.

„PowerDirector und unsere anderen kreativen Softwareversionen, die einzeln oder als Bundle in der Director Suite 365 erhältlich sind, folgen der langjährigen Leidenschaft von CyberLink, kontinuierlich Innovationen zu entwickeln und einzigartige neue Funktionen einzuführen, die professionelle Ergebnisse ohne die typische steile Lernkurve zu garantieren,“ sagt Dr. Jau Huang, CEO von CyberLink. „Die neuen Versionen enthalten professionelle KI-gestützte Werkzeuge und eine deutlich erweiterte Stock-Bibliothek, bereitgestellt von Shutterstock und Getty Images. Das Angebot von über 8 Millionen Premium-Stockmedien von marktführenden Unternehmen, ohne zusätzliche Kosten für den Anwender, ist einzigartig und zeigt unser Engagement, unseren Kunden ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Wir glauben fest daran, dass Anwender, egal mit oder ohne Vorkenntnisse, die intuitivste Multimedia-Bearbeitungserfahrung verdienen, inklusive einem umfassenden Toolset und Zugriff auf eine riesige Bibliothek von Stock-Medien, um professionelle Ergebnisse ohne kreative Einschränkungen zu liefern.“

Director Suite 365 vereint die neuesten Versionen der führenden Multimedia-Kreativsoftware von CyberLink, einschließlich PowerDirector, PhotoDirector, AudioDirector und ColorDirector. Abonnenten der Director Suite 365 haben zudem uneingeschränkten Zugriff auf eine ständig wachsende Sammlung exklusiver Plug-ins, Effektpakete, KI-Funktionen, Bewegungstitel, Hintergrundmusik und Soundeffekte.

Versionen und Preise

Director Suite 365 Abonnement

1 Monat: € 29,99; 12 Monate: € 129,99

Beinhaltet PowerDirector 20, PhotoDirector 13, ColorDirector 10, AudioDirector 12, unbegrenzten Zugriff auf CyberLink Premium-Plug-ins und Inhaltspakete, eine Stock-Bibliothek sowie 100 GB CyberLink Cloud-Speicher.

Anzahl der Premium-Stock-Medien: 8.000.000+

PowerDirector 365 Abonnement

1 Monat: € 19,99; 12 Monate: € 69,99

Beinhaltet PowerDirector 20, unbegrenzten Zugriff auf CyberLink Premium-Plug-ins, Effekte und Inhaltspakete, eine Stock-Bibliothek sowie 50 GB CyberLink Cloud-Speicher.

Anzahl der Premium-Stock-Medien: 8.000.000+

PowerDirector 365 Business Abonnement

1 Monat: € 69,99; 12 Monate: € 299,99

Beinhaltet PowerDirector 20, den Ad Designer für die Erstellung von Video Ads, unbegrenzten Zugriff auf CyberLink Premium-Plug-ins, Ad-Vorlagen, Effekte und Inhaltspakete, eine Stock-Bibliothek sowie 50 GB CyberLink Cloud-Speicher.

Anzahl der Premium-Stock-Medien: 8.000.000+

PhotoDirector 365 Abonnement

1 Monat: € 14,99; 12 Monate: € 54,99

Beinhaltet PhotoDirector 13 und unbegrenzten Zugriff auf CyberLink Premium-Fotoeffekte und Inhaltspakete, eine Stock-Bibliothek sowie 50 GB CyberLink Cloud-Speicher.

Anzahl der Premium-Stock-Medien: 4.000.000+

ColorDirector 365 Abonnement

1 Monat: € 19,99; 12 Monate: € 69,99

Beinhaltet ColorDirector 10 und unbegrenzten Zugriff auf CyberLink LUT-Pakete sowie 50 GB CyberLink Cloud-Speicher.

AudioDirector 365 Abonnement

1 Monat: € 19,99; 12 Monate: € 69,99

Beinhaltet AudioDirector 12, unbegrenzten Zugriff auf CyberLink Hintergrundmusik und Soundeffekte sowie eine Musikbibliothek von Shutterstock und 50 GB CyberLink Cloud-Speicher.

Unbefristete Lizenzen

PowerDirector 20 Ultimate (€ 139,99)

PowerDirector 20 Ultra (€ 99,99)

PhotoDirector 13 Ultra (€ 99,99)

AudioDirector 12 Ultra (€ 129,99)

PowerDirector 20 Ultra & PhotoDirector 13 Ultra (€ 139,99)

CyberLink Social Media Kanäle

Instagram: https://www.instagram.com/powerdirector_app/

YouTube: https://www.youtube.com/powerdirectorofficial

###

Direkter Download Presseinformation im Word-Format: Pressemitteilung_CyberLink_DirectorSuite_2021

Bildmaterial steht hier zur Ansicht und zum Download zur Verfügung.

###