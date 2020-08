CZone Contact 6 PLUS: Kosteneffizientes digitales Schaltsystem für zuverlässige Stromversorgung in Sonder- und Einsatzfahrzeugen

München, 17. August 2020 – Mastervolt, einer der führenden Anbieter von zuverlässigen netzunabhängigen Stromlösungen, stellt das neue CZone Contact 6 PLUS vor. Das digitale Steuerungsmodul zählt zu den CZone-Netzwerkprodukten, die die Steuerung und Überwachung elektrischer Systeme vereinfachen. Als robustes und erschwingliches Einsteigermodell bietet das Contact 6 PLUS eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten in Sonder- und Einsatzfahrzeugen.

Dank seiner einfachen Plug-and-Play-Installation spart das CZone-System Gewicht, Installationszeit und Kosten für aufwendige Verkabelungen. Das Interface ist entsprechend den jeweiligen Bedürfnisse von OEMs und Endkunden einsetzbar: Es kann in ein bestehendes CZone-Netzwerk integriert oder zusammen mit den wasserdichten CZone-Keypads sowie kompatiblen Multifunktionsdisplays als autonomes System aufgebaut werden. Displays und Keypads ermöglichen eine direkte Steuerung und Kontrolle der elektrischen Systeme und zeigen Fehlermeldungen sowie den Status der Stromkreise. Nutzer können so jederzeit die Funktionsfähigkeit angeschlossener Systeme, beispielsweise für Beleuchtung, Computer, Pumpen oder Motoren, überprüfen und auch im Notfall per Knopfdruck an- und ausschalten. Die CZone-Smart-Harness-Verkabelung für bis zu drei Module verbindet Keypads und Displays mit dem CZone Contact 6 PLUS Interface schnell und unkompliziert. Komplexe Schaltgruppen und Verkabelungen fallen weg.

Die CZone-Contact-6-PLUS-Schnittstelle verfügt über sechs robuste 15A-Ausgänge mit Zündschutz und Überbrückung, um Ausfälle zu vermeiden. LED-Leuchten zeigen den Status der verbundenen Stromkreise für eine sichere und schnelle Installation. Zudem verfügt das Interface über einen Pulsweitenmodulations(PWM)-Dimmer und einen Timer zum Starten und Stoppen verbundener Geräte. Bei einem Spannungsabfall sorgt der integrierte Lastabwurf dafür, dass nicht notwendige Verbraucher abgeschaltet werden, um die Batterie zu schonen.

Weitere Merkmale

– Soft-Start- und Dimmfunktion

– Status-LEDs für alle Ausgänge

– Sehr geringer Stromverbrauch

– Integrierte Timer-Funktionen für angeschlossene Schaltkreise

– Durch den integrierten Lastabwurf können nicht erforderliche Stromverbraucher abgeschaltet werden, um die Nutzungsdauer der Batterie zu verlängern

– Standardkonfigurationen, die über einen DIP-Schalter ausgewählt werden können

– Kostengünstiges Zusatzmodul für größere CZone-Systeme

– Warnung bei ausgelöster Sicherung

Das CZone Contact 6 PLUS ist ab sofort zum Preis von 213 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer im Fachhandel verfügbar (siehe hierzu auch: https://www.mastervolt.de/handlersuche (https://www.mastervolt.de/handlersuche)). Weitere Informationen zum Produkt gibt es unter https://www.mastervolt.de/produkte/dc-interfaces/czone-contact-6-plus/ (https://www.mastervolt.de/produkte/dc-interfaces/czone-contact-6-plus/).

