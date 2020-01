D04-Board – 11 mm flacher Video-Rekorder als kundenspezifisches Standardprodukt

Der Berliner Spezialist für Embedded Video-Systeme X-SPEX bietet mit dem DIRIS D04-Board ein für alle Anwendungsfälle konfigurierbares All-In-One-System. Mit einer Größe von 160 mm x 90 mm passt es in übliche Gehäuse für Europakarten. Eine Höhe von nur 11 mm (13 mm mit Power und/oder BNC-Buchsen) findet es mit minimalem Aufwand Platz in jedem Gerät das bzgl. Bildqualität, Funktionsumfang, einfacher Bedienung, geringer Größe, geringem Gewicht und/oder hoher Zuverlässigkeit eine Optimierung benötigt.

Dabei ersetzt das D04-Board viele andere, meist mit viel Aufwand kombinierte Komponenten:

Frame-Grabber: Anschluss von bis zu 4 Kameras (optional bis zu 9)

Kamera-Licht-Steuerung: parametrierbares PWM-Signal, mit Erweiterung ?ZCP? Kamerastrom bis 1A (in 1-mA-Schritten einstellbar)

Display-Controller: direkter Anschluss von parallelen und LVDS-Displays inkl. gesteuertem Backlightstrom bis zu 1 A.

Stromversorgung: Bis zu 15 W (3,3V und 5,0V) für andere Elektronikkomponenten, Ein-/Ausschalten per Taster (< 100 µA Ruhestrombedarf) Akkuwächter: Messung und Anzeige von Akkufüllstand, automatischer Shut-Down bei niedrigem Akkustand. Dateneinblendung: parametrierte Auswertung eines QE-Signals zur Video-Einblendung einer Längenanzeige. Weitere Mess- und Steuer-IOs über Erweiterungsmodul ?ZCP? anschließbar. Textgenerator: Beliebige Textinformationen im Videobild über Tastatur, Touch oder einfache Tasterleiste eingeben Das D04-Board ist über Taster und Touch sehr einfach zu bedienen. Ein besonderes Highlight ist die dynamische Anzeige der Tasterfunktionen am unteren Displayrand. Passende Tasterleisten für 5?-, 7?-, 10.1?- und 12?-Displays sind als Zubehör erhältlich (andere Displaygrößen auf Nachfrage). Das DIRIS-Board verfügt über Schutzmaßnahmen in Hardware und Software um sowohl in gestörten Umgebungen, als auch bei gestörten Video-Signal zuverlässig zu funktionieren. Als Standard-Produkt sind 2 Geräte erhältlich, mit und ohne 7?-Display (siehe Foto). Eine flexible OEM-Konfiguration der Software bzgl. aller Grafiken, TTF-Zeichensatz, Farbwahl, Menüaufbau, aller Texte (auch für beliebige, auswählbare Sprachen) ermöglicht eine beliebige Individualisierung entsprechend Anforderungen, Branding und Corporate Identity verschiedener OEM-Kunden. Kundenspezifische Montage- und Gehäuseteile sind als Zubehör erhältlich. Das D04-Board ist bereits in Serienfertigung und am Stand der X-SPEX GmbH 1-481 in Halle 1 der Embedded World in verschiedenen Varianten im Einsatz. X-SPEX bietet OEM-Komponenten zur Video-Aufzeichnung und -Wiedergabe für industrielle und medizinische Anwendungen. Das Unternehmen legt Wert auf industrielle Qualität, einfache Verwendung, flexible Konfiguration und auf Wunsch kundenspezifische Anpassungen. Das im Januar 2003 gegründete Unternehmen entwickelt Hard- und Software am Standort Berlin. Die Fertigung der DIRIS-Produkte erfolgt mit unterschiedlichen Partnern in Deutschland. Weitere Informationen zum Unternehmen stehen unter http://diris.eu und zu dem Kernprodukt DIRIS-Boards unter http://diris.eu/produkte/board/ . Auf der Embedded World ist X-SPEX seit über 10 Jahre als Aussteller präsent und dort immer am selben Standort (Halle 1, Stand 481).