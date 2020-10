DAASI International wird Architektin der neuen Internet-Generation

Der Tübinger IT-Dienstleister DAASI International beteiligt sich am EU-Projekt Next Generation Internet (NGI) und entwickelt nachhaltig sichere Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren für die neue Internetgeneration. Damit soll nicht zuletzt den modernen Entschlüsselungsverfahren durch Quantencomputer begegnet werden.

Die DAASI International hat sich erfolgreich um die Mitwirkung im Teilprojekt NGI Pointer beworben, welches unter anderem Projekte zu den Themen Datenschutz, Internet der Dinge, eCommerce-Sicherheit sowie autonome Netzwerkoperationen und -kontrolle fördert. Die im Rahmen von NGI Pointer entwickelten Lösungen sollen den neusten technischen Anforderungen gerecht werden und bereits das Internet von heute sicherer machen. Als NGI-Architektin will die DAASI International mithilfe des sog. TLS-KDH-Mechanismus eine Lösung entwickeln, die für höhere Datensicherheit sorgt. Durch die Kombination des etablierten Protokolls TLS (Transport Layer Security) und Verschlüsselungsalgorithmen wie Diffie-Hellman mit der Authentifizierungstechnologie Kerberos, will sie dieses Ziel erreichen.

?Rechner, deren Funktion auf Quantenmechanik basiert, sog. Quantencomputer, machen bisherige Verschlüsselungsverfahren unzureichend?, sagt Peter Gietz, CEO der DAASI International. ?Verschlüsselungen, für deren Decodierung ein Computer bisher viele Jahre benötigte, sind im Quantum Computing in wenigen Minuten entschlüsselt. Das stellt ein immenses Sicherheitsrisiko dar, dem wir vorgreifen wollen.?

Die Software Corteza soll der erste Anwendungsfall werden

In Corteza, eine Open-Source-Anwendung des irischen Unternehmens Crust Ltd. und Schwesternprojekt der gleichnamigen Arbeitsplattform Crust, soll die neue TLS-KDH-Technologie testweise zuerst implementiert werden. Über den didmos Authenticator, ein Authentifizierungsmodul des IAM-Frameworks didmos aus dem Hause DAASI International, das bereits in Crust verwendet wird, soll TLS-KDH als Authentifizierungsmechanismus eingesetzt und so die Datensicherheit immens erhöht werden.

Aufgrund bisher fehlender Implementierungen des neuen TLS-KDH-Standards, ist die erfolgreiche Umsetzung ein großer Schritt hin zu mehr Datensicherheit. Das Ziel des Projekts ist es, einen Proof-of-Concept (PoC) zu liefern, der zeigt, wie TLS-KDH erfolgreich über den didmos Authenticator implementiert werden kann.

Das NGI-Projekt

Hinter ?Next Generation Internet? (NGI) steht eine Initiative der Europäischen Kommission für ein menschenfreundliches Internet, das Grundwerte wie Datenschutz, Partizipation, Sicherheit und Diversität respektiert und als Gegenentwurf zum US-amerikanischen und chinesischen Internet gilt. In unterschiedlichen Teilprojekten verfolgt NGI verschiedene Ziele, die die Zukunft des Internets gestalten sollen. Das stets übergeordnete Ziel dabei ist die Übertragung europäischer Werte in die Sphäre des Internets.

Um Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit der im Rahmen von NGI entstehenden Innovationen sicherzustellen, setzt die Initiative auf Open-Source-Projekte. Dabei verfolgt man einen Bottom-Up-Ansatz: Kleine Projekte, die für Innovationen wie neue Standards und Protokolle sorgen sollen. Die beteiligten Entwickler*innen nennt NGI die ?Architekten des neuen Internets?.

Über DAASI International

Die DAASI International ist Expertin für föderiertes Identity & Access Management mit Open-Source-Software. Seit der Gründung im Jahr 2000 beschäftigt sich der IT-Dienstleister aus Tübingen mit Identitätsmanagement, Zugriffskontrolle und Verzeichnisdiensttechnologien für Universitäten, Behörden und Unternehmen. Darüber hinaus ist die DAASI International aktiv im Bereich der Digital Humanities tätig und beteiligt sich an nationalen sowie internationalen Forschungsprojekten, wie der digitalen Forschungsinfrastruktur DARIAH-DE.

Über Crust

Die Crust Technology Ltd mit Sitz in Irland ist die treibende Kraft hinter der Open-Source-Plattform Corteza, einer digitalen Arbeitsplattform und Community für die Menschheit. Crusts integrierter Ansatz in den Bereichen Identitätsverwaltung, Messaging und Business-Logik liefert ein benutzerfreundliches und dennoch erweiterbares Instrument, um User und Anwendungen, die Organisationen täglich benötigen, zu verwalten. Dabei soll Corteza noch über die Software an sich den Grundstein einer globalen online Gemeinschaft bilden. Ziel ist es durch die vereinfachte Kooperation Lösungen für andauernde Probleme zu finden und damit schließlich die Welt zu verbessern.

Über didmos

didmos ist eine modulare Open-Source-Komplettlösung für IAM von DAASI International. Insbesondere bietet didmos durch hohe Standardkonformität und die starke Ausrichtung auf Erweiterbarkeit ideale Voraussetzungen dafür, in eine bestehende IT-Landschaft integriert zu werden. Das IAM-Framework wird stetig weiterentwickelt, um mit technischen Innovationen mithalten und selbst äußerst spezifische Bedarfe decken zu können.