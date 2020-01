Dagegenhalten / Kommentar von Christian Matz zu Waffen für Bürgermeister

Die Nachricht, dass sich ein Bürgermeister im Rheinland aus Angst

vor Rechtsextremen bewaffnen will, ist so verstörend wie alarmierend. Das klingt

nicht nur nach Wildem Westen, das ist der Wilde Westen, jedenfalls dann, wenn

der Mann vor Gericht Recht bekommt und er fortan mit der Waffe unterm Sakko sein

Amt ausübt. Diese Nachricht zeigt, dass die Grundfesten unseres Staates in

Gefahr sind, wenn wir nicht aufpassen und dagegenhalten. Denn auf einem solchen

Bürgermeister, völlig unabhängig von seiner Person und seinem konkreten Wirken,

ruht unser Staat; der Bürgermeister und seine Kollegen sorgen dafür, dass der

Staat auf unterschiedlichen politischen Ebenen, im Kleinen und im Kleinsten

funktioniert. Wer sie körperlich angreift oder verbal bedroht, attackiert das

Gemeinwesen. Ja, unter den Politikern gibt es auch solche, die schlechte Arbeit

machen. Die vielleicht sogar hauptsächlich an ihrem persönlichen Profit

interessiert sind. Aber ohne diejenigen, die hauptberuflich oder ehrenamtlich

Verantwortung übernehmen, geht es nicht. Lange wurde dieses Problem

offensichtlich unterschätzt, auch weil nicht jeder Bedrohte gleich öffentlich

macht, wie sehr er bedroht wird. Doch spätestens der Mord am Kasseler

Regierungspräsidenten Walter Lübcke muss die Wende sein. Aufpassen und

dagegenhalten also, und zwar mit rechtsstaatlichen Mitteln – das heißt

konsequentes Verfolgen und Verurteilen schon von Menschen, die meinen, sie

könnten sich im Netz alles erlauben. Und die so das Klima bereiten für andere,

noch skrupellosere Mit”bürger”, die diese Hetze dann in die Tat umsetzen.

