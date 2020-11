Dahua Kameras setzen auf integrierte KI

Künstliche Intelligenz wird oft sehr kontrovers diskutiert, jedoch kann sie zum Beispiel auch durchaus automatisiert Aufgaben übernehmen, die für einen menschlichen Mitarbeiter zu monoton wäre. Dahua hat vielen neuen Kamera-Modellen mit der integrierten KI Fähigkeiten spendiert, die die vielen neuen Anforderungen rund um das COVID-19-Virus mit Leichtigkeit meistern.

COVID-19 stellt den Einzelhandel, viele Arbeitgeber und Hauseigentümer vor komplett neue Aufgaben, müssen doch Mitarbeiter, Kunden und Besucher vor möglichen Superspreadern geschützt werden. Die Maßnahmen hierfür sind vielfältig und reichen von?Temperaturmessungen?über das?Zählen von Besuchern?bis hin zur?Maskenkontrolle, die bislang in der Regel von Sicherheitspersonal oder eigenen Mitarbeitern kontrolliert und durchgesetzt werden müssen.

Dahua hat bei den jüngsten Kameramodellen viele dieser Aufgaben automatisiert und über eine KI-Software in die Firmware integriert. Je nach Modell können die Kameras die?Temperatur von Besuchern messen, automatisch Bilder analysieren und?Personen zählen?und?erkennen, ob ein Mundschutz getragen wird?oder nicht. Die Systeme können automatisiert den Zugang gewähren oder verweigern, beziehungsweise?über integrierte Lautsprecher auch automatisiert Warnhinweise geben?und somit etwa das Tragen eine Maske anmahnen.

Die Kameras werden über RJ45 Netzwerkkabel betrieben und mit Strom versorgt (PoE). Die Administration erfolgt über eine übersichtliche Weboberfläche und bis zu 64 Kameras können über die?kostenlose im Lieferumfang enthaltene Dahua Videomanagement Software DSS-Express?gesteuert und betrieben werden. Durch die einfache Installation und die deutschsprachige Menüführung eignen sich die Videosysteme auch für Einsteiger.

Welche Innovationskraft der weltweit?zweitgrößte Kamera-Hersteller?besitzt, belegen wenige eindrucksvolle Kennzahlen, denn alleine 6.000 der knapp 13.000 Mitarbeiter arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung und halten ca.?1.400 Patente?in den Bereichen KI, idD, Cloud Services, Video, Internetsicherheit, Software und vielen anderen Technologien. 10% des Jahresumsatzes (2.89 Milliarden US$ in 2017) werden in Forschung und Entwicklung (R&D) investiert.

Dahua stellt in?regelmäßigen und kostenlosen Webinars?neue Produkte und Funktionen vor, zu denen?INCOM auch Neukunden gerne kostenlos anmeldet. Die nächsten Termine sind am 24. November das Webinar zur VMS-Plattform DSS-Express oder am 26. November zum Webinar?”Der Maskenwächter”.

Die INCOM Storage GmbH ist Value Added Distributor von Komplettsystemen, Komponenten und Serviceleistungen für das Massenspeicher-Management.

Seit der Gründung 1986 in Bonn versteht sich INCOM als zuverlässiger Partner von Systemhäusern und des IT-Handels, mit Niederlassungen und Kooperationen in Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Spanien und der Schweiz. INCOM bietet über Handelspartner in ganz Europa das komplette Spektrum von Netzwerkspeicher- und Archivsystemen, sowie Lösungen für das Datenpublishing, die Datenduplikation, sowie Kameras und Speichersysteme für die Videoüberwachung an.

Als Vorreiter der “Green-IT-Bewegung” wurden unsere optischen Speichersysteme mit den weltweit ersten TÜV-Zertifikaten für sichere und energieeffiziente Langzeitarchivierung ausgezeichnet.

Ob auf Unternehmens- oder Abteilungsebene, INCOM hat die passende Speicherlösung für Sie und Ihre Kunden: CD/DVD/BD/UDO Speicher- und Produktionssysteme, RAID, TAPE, NAS, SAN, iSCSI!

INCOM store. more. secure.