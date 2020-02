Dahua Roadshow – “Sicherheit mit KI neu definiert”

Vom 12. März bis 02. Juli 2020 tourt der Videoüberwachungsspezialist Dahua mit neuester KI Security-Technology durch die Städte Düsseldorf, München, Berlin, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart.

Künstlicher Intelligenz ist nicht mehr Vision, auch Security-Lösungen werden durch diese deutlich leistungsstärker. Dahua stellt Ihnen vielfältige KI-Services bereit, damit Sie Ihre Kunden frühzeitig auf die neue Technologie umstellen können ? von Bereichsüberwachung, Gesichtserkennung bis Verhaltensanalyse. Kommen Sie in Düsseldorf, München, Berlin, Frankfurt, Hamburg oder Stuttgart vorbei und erleben Sie die neuen Dahua KI-Lösungen und -Produkte aus nächster Nähe.

Tagesagenda Düsseldorf

(kann je nach Veranstaltungsort ggf. variieren)

12:30 ? 13:00 Uhr: Empfang und Kaffee

13:00 ? 13:40 Uhr: Begrüßung mit Unternehmensvorstellung inklusive Partner-Programm und Partner Mobile-App

13:40 ? 14:25 Uhr: Vortrag: Definition KI im Sicherheitssektor (Speaker Dirk Ostermann)

14:25 ? 15:25 Uhr: Verständnis KI-Produkte und Kundenvorteile

15:25 ? 15:45 Uhr: Kaffee-Pause

15:45 ? 16:45 Uhr: KI-Produktvorführung

16:45 ? 17:15 Uhr: Fragerunde

17:15 ? 18:00 Uhr: Diskussionsrunde zu generellen und neuen Kundenanforderungen

18:00 ? 19:00 Uhr: Abend-Essen

19:00 ? 20:00 Uhr: Nacht-Funktionstest mit Full Color, Thermik, PTZ und IR

Sollten die Termine der Roadshow nicht passen, können je nach Projekt natürlich auch individuelle Termine vereinbart werden. Alle über INCOM angemeldete Besucher erhalten bei der nächsten Bestellung über 500,- Euro eine Gutschrift in Höhe von 50,- Euro.

Zur Dahua Roadshow Anmeldung

