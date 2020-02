Daimler ist zu spät dran

Es waren keine dummen Zufälle, die die Bilanz von Ola

Källenius im ersten Jahr an der Daimler-Spitze verhagelten. Es sind Probleme wie

Dieselskandal, Elektrostrategie und die Allianz mit Renault-Nissan. Unter

Källenius– Vorgänger Dieter Zetsche hat Daimler letzte, strategisch verlorene

Jahre erlebt: Große Entscheidungen blieben offen, radikaler Wandel kam nicht

infrage. Doch mit der Interpretation, dass Zetsche ein schweres Erbe

hinterlassen habe, kann Källenius nicht kommen. Er hat sein Berufsleben in

Schlüsselpositionen bei Daimler verbracht. Nun versucht er, mit klassischen

Sparprogrammen gegenzusteuern. Das muss sein – nicht nur, um Aktionären höhere

Dividenden und Beschäftigten höhere Prämien zahlen zu können. Vor allem braucht

der Konzern Geld für Investitionen. Während Konkurrenten in Zukunftstechnologien

investieren, arbeitet man in Stuttgart Hausaufgaben nach. Manches Projekt, das

die Zukunft sichern sollte, wird zusammengestrichen. So droht Daimler

hinterherzufahren.

