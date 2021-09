DAKO stellt mobile Abfahrtskontrolle vor

Mit einer neuen Funktion in ihrer App DAKO drive möchte DAKO Frachtführern und Transportunternehmen die gesetzlich vorgeschriebene Abfahrtskontrolle erleichtern. Diese lässt sich nun komplett digital durchführen, von der Überprüfung über die Schadensaufnahme inklusive Foto bis hin zum automatisch übermittelten digitalen Prüfreport.

Eine Abfahrtskontrolle vor Fahrtantritt ist für LKW und Lieferfahrzeuge nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern trägt auch zu einer pannenfreien Fahrt und damit weniger Stress bei. Mit der App DAKO drive können es Unternehmen ihren Fahrern jetzt ermöglichen, die Abfahrtskontrolle durchgängig digital durchzuführen.

Absicherung und Vorteile für Unternehmen und Fahrer

Die neue Funktion basiert auf dem DGUV Grundsatz 314-002 und kann für alle Fahrzeuge von PKW bis LKW verwendet werden. Die Fahrer erhalten in der App eine übersichtliche Prüfliste, angepasst nach Fahrzeugtyp, mit der sie die Abfahrtskontrolle einfach und schnell vornehmen können. Darin sind alle Fahrzeugbereiche wie etwa Beleuchtung, Bremsanlage und Fahrwerk klar aufgegliedert und können nacheinander abgehakt werden. Mängel lassen sich im Detail dokumentieren, auch per Kommentar und Foto, das Fahrer direkt über die App aufnehmen können. Die Übertragung des Berichts in die Webplattform TachoWeb erfolgt automatisch. So haben Fuhrparkverantwortliche die Dokumentation der Abfahrtskontrollen jederzeit zur Hand. Zudem können sie die Schadensberichte als PDF exportieren und zum Beispiel direkt an die Werkstatt senden, wenn ein Mangel behoben werden soll.

Mit der digitalen Abfahrtskontrolle möchte DAKO den Nutzern ein Werkzeug bereitstellen, das eine gesetzessichere und zeitsparende Durchführung sowie die saubere Dokumentation dieser Pflicht ermöglicht. Außerdem soll die App dabei helfen, Fehler durch manuell ausgefüllte Papierlisten zu vermeiden, die leichter verloren gehen können und häufig zu unübersichtlichem Zettelchaos führen.

Nutzerzentrierte Entwicklung schafft Mehrwert

Damit die neue Funktion nah am Alltagsgeschäft von Transportunternehmen und Frachtführern ist, hat DAKO mehrere ihrer Kunden von Beginn an in den gesamten Entwicklungsprozess miteinbezogen. Dieses Vorgehen ist Teil der agilen Arbeitsweise, mit der DAKO noch besser auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen will. Die Unternehmen, ein Querschnitt aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen, konnten ihre Anforderungen einfließen lassen, gaben Feedback in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen und testeten die Abfahrtskontrolle direkt in ihrem Alltagsgeschäft. Zu den beteiligten Unternehmen gehörte auch die mba Logistik & Transport GmbH. Geschäftsführerin Katharina Bostancioglu ist von der Unterstützung durch die neue Funktion überzeugt: „Unsere Fahrer kommen mit der digitalen Abfahrtskontrolle sehr gut zurecht. Und damit hört endlich die Flut von Nachrichten und Bildern auf, die uns sonst über verschiedene Kanäle erreicht hat.“

Die digitale Abfahrtskontrolle ist zunächst in Deutsch, Englisch und Schwedisch verfügbar, soll aber perspektivisch auf weitere Sprachen übertragen werden. Zur NUFAM vom 30. September bis 3. Oktober können Besucher sich über das neue Feature und weitere Produkte direkt am DAKO-Stand in Halle 3, Stand B 312, informieren. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der DAKO: https://telematics.dako.de/abfahrtskontrolle/

Die DAKO GmbH entwickelt Softwarelösungen für eine optimale Steuerung von Transporten – wirtschaftlich, ökologisch und gesetzeskonform. Davon profitieren vor allem Transport- und Lieferunternehmen, aber auch Handwerksbetriebe und Zusteller. Durch Digitalisierung und Vernetzung der Daten von Fuhrpark und Fahrern optimieren die DAKO-Produkte Transportprozesse und ebnen so den Weg in die Logistik 4.0. Als Vorreiter auch bei Projekten im Bereich Elektromobilität nimmt die DAKO eine wichtige Rolle am Innovationsstandort Jena ein.