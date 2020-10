DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa kooperiert mit HERONVIEWS SAS

Um ihren Kunden mehr professionelle Dienstleistungen anzubieten, ist DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa eine Partnerschaft mit HERONVIEWS SAS eingegangen. Diese Kooperation ermöglicht eine intensive Betreuung von Kunden in Frankreich sowie ausländischen Firmen, die den französischen Markt für sich entdecken bzw. deren Präsenz dort ausbauen möchten.

Daria Mak Walther von DAMA Projektmanagement MOE: ?Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Nadine Gesbert von Heronviews SAS. Gemeinsam mit Heronviews möchten wir unsere Kunden in allen Phasen der Marktentwicklung und Expansion nach Frankreich und England engagiert und professionell unterstützen.?

Nadine Gesbert, Geschäftsführerin von Heronviews SAS: ?Auf dem polnischen und russischen Markt leben 182 Millionen Verbraucher. Das Fachwissen und die fundierten Kenntnisse der kulturellen und geschäftlichen Aspekte von DAMA Projektmanagement MOE in Polen und Russland werden ein wertvolles Kapital sein, um Unternehmen zum Erfolg in diesen Gebieten zu verhelfen.?

DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa betreut vorwiegend deutsche und andere westeuropäische Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen und Produktsegmenten bei deren wirtschaftlichem Engagement in Mittel- und Osteuropa, insbesondere in Polen, Russland und der GUS. Auf der Basis von individuellen Analysen und Recherchen werden praxisnahe Entscheidungsgrundlagen für Investitionen und Zukunftsstrategien für Unternehmen entwickelt. Die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern in MOE gehört ebenfalls zu ihrem Dienstleistungsportfolio.

d.mak@dama-moe.de +49 (0) 160 944 46 619 www.dama-moe.de

HERONVIEWS ist ein französisches Beratungsunternehmen, das kleine und mittelständische Unternehmen bei deren internationalen Markteintrittsstrategie und -umsetzung unterstützt. Zu den bevorzugten Branchen gehören Einzelhandel, Gesundheitswesen und neue Technologien. Die Dienstleistungen umfassen u.a. Marktforschung, Überprüfung des Produktportfolios, Identifizierung der Vertriebskanäle und Erarbeitung von Kundenstrategien, Marketingplänen sowie Geschäftspartnersuche.

n.gesbert@heronviews.com +33(0)6 02 08 35 45 www.heronviews.com